La asociación Mararía pide más dinero al Pacto de Estado contra la Violencia de Género para mantener los servicios a las mujeres vulnerables
La secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, visita la entidad feminista en Arrecife para conocer su labor en favor de las mujeres
El pasado viernes 10 de abril, la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, visitó las instalaciones de la asociación Mararía en Arrecife, organización feminista que lleva más de tres décadas trabajando en la isla en favor de la igualdad de género y la atención a mujeres víctimas de violencia. Durante su visita, Guijarro se reunió con el equipo directivo de la asociación, así como con trabajadoras y voluntarias que forman parte de la entidad.
En su intervención, la máxima responsable de las políticas de igualdad a nivel nacional destacó el esfuerzo de las organizaciones feministas, y aseguró que, a pesar de que el Gobierno centra su labor en la creación de estrategias y programas a nivel macro, no olvida la importancia de la labor diaria de estas entidades en el terreno. Guijarro subrayó que su trabajo es fundamental para la erradicación de la violencia y la promoción de los derechos de las mujeres.
Mararía reclama más apoyo para continuar con su trabajo
La presidenta de Mararía, Nieves Rosa Hernández, aprovechó la ocasión para trasladar a la secretaria de Estado una importante demanda: la necesidad de aumentar los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Hernández señaló que las asociaciones feministas como Mararía dependen en gran medida de subvenciones y ayudas públicas, y que, a pesar del esfuerzo constante de los voluntarios, se les hace muy difícil mantener los servicios esenciales para las mujeres más vulnerables.
Esta reivindicación fue apoyada por diversos representantes políticos presentes en la reunión, como la diputada y presidenta de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Lidia Guinart, y otras figuras como Milena Herrera, portavoz de la Comisión de Seguimiento del Pacto, y Andrea Fernández, portavoz de Igualdad del Grupo Socialista en el Congreso.
Reconocimiento a Nieves Rosa Hernández y otras mujeres líderes
Durante la tarde del mismo día, Nieves Rosa Hernández fue reconocida con uno de los Premios Mujeres que Transforman, un galardón promovido por el PSOE de Lanzarote. La entrega del premio fue realizada por el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien elogió la labor de Hernández y de tantas otras mujeres que trabajan día a día en el ámbito social y político para lograr una sociedad más igualitaria.
Además de Hernández, también fueron homenajeadas la jueza Gloria Poyatos y la secretaria general de Comisiones Obreras de Canarias, Vanessa Frahija, quienes fueron reconocidas por su destacada contribución a la lucha por los derechos de las mujeres y la justicia social.
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