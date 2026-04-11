La historia de Melody Armas, la tatuadora lanzaroteña que impresionó a la reina Letizia con su retrato

El pasado miércoles 8 de abril, la joven tatuadora Melody Armas Caraballo, originaria de Lanzarote, vivió una experiencia única: entregó una ilustración minimalista a la reina Letizia en el marco del evento organizado por la Cámara de Comercio de España en Madrid. Este acto, que conmemoraba el décimo aniversario del programa Talento Joven, fue una plataforma para destacar los logros de jóvenes que han superado barreras gracias a este proyecto impulsado por las cámaras de comercio territoriales.

Melody, de 30 años y residente en Montaña Blanca, en el municipio de San Bartolomé, fue seleccionada junto a Idir Tiguit, un joven marroquí residente en Lanzarote, para representar el impacto positivo de Talento Joven. Durante el evento, ambos jóvenes compartieron sus historias de superación, mostrando cómo el programa les ayudó a encontrar oportunidades laborales y dar forma a sus futuros profesionales.

De la formación académica al arte del tatuaje

Melody Armas inició su camino artístico en la Escuela de Arte Pancho Lasso de Arrecife, donde cursó el Bachillerato Artístico. Posteriormente, se trasladó a la Universidad de La Laguna para estudiar Bellas Artes, con la intención de seguir una carrera en la docencia artística. Sin embargo, la vida la llevó por otro camino cuando, tras encontrar dificultades en una asignatura, se desilusionó con su carrera universitaria y comenzó a replantearse su futuro.

Un cambio clave en su vida ocurrió cuando una amiga le recomendó inscribirse en un curso de iniciación al tatuaje. Fue en ese momento cuando Melody descubrió el programa Talento Joven de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, una oportunidad que no dudó en aprovechar. En octubre de 2025, comenzó su formación en tatuaje, y a los pocos meses, ya estaba trabajando en uno de los estudios más reconocidos de Lanzarote: Salvado Tattoo Studio, ubicado junto al Charco de San Ginés en Arrecife.

Una obra que cautivó a la reina Letizia

En el evento de Madrid, Melody tuvo la oportunidad de realizar un retrato en vivo de la reina Letizia, utilizando técnicas de dibujo a lápiz y acuarela. Este retrato, que Melody completó en solo cinco minutos, impresionó a la soberana, quien expresó que le gustó mucho el resultado. Para la joven artista, este gesto fue un sueño hecho realidad: "Estar en el acto fue una oportunidad única. Ni en mis mejores sueños me hubiera planteado conocer a la reina y participar en un evento de ese tipo", confesó emocionada.

El retrato que entregó a la reina reflejaba el estilo minimalista que caracteriza el trabajo de Melody. Aunque actualmente se especializa en tatuajes con línea fina, su meta es explorar otros estilos, como el microrrealismo y el realismo, en los que se replica con gran detalle las imágenes, logrando un acabado fotográfico.

La reina Letizia, el pasado 8 de abril en Madrid, con la ilustración que le hizo la joven lanzaroteña Melody Armas Caraballo / Melody Armas

Talento Joven: el trampolín para su carrera

El programa Talento Joven, que ofrece la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, ha jugado un papel fundamental en la carrera de Melody. Según la tatuadora, uno de los mayores beneficios de la formación recibida fue la seguridad que le proporcionó para creer en sí misma como artista. “Me ayudaron mucho a creerme que realmente soy una artista”, afirma Melody, quien agradece la orientación que recibió durante su formación.

El apoyo de Talento Joven también le permitió encontrar trabajo antes de finalizar su formación. El estudio Salvado Tattoo Studio le ofreció un puesto de trabajo mientras todavía se estaba formando, lo que le permitió comenzar a trabajar en lo que ya era una de sus pasiones. "Me hizo mucha ilusión que un estudio me quisiera en su equipo sin yo aún tener tanta experiencia", comenta Melody sobre la oportunidad de empleo que le brindaron.

Melody Armas, el pasado miércoles 8 de abril en la Cámara de Comercio de España, en Madrid, mientras realiza el retrato que le regaló a la reina Letizia / Melody Armas

Un futuro lleno de aspiraciones

Hoy en día, Melody Armas sigue trabajando como tatuadora en Salvado Tattoo Studio, donde se especializa en tatuajes minimalistas. Sin embargo, no se conforma con este éxito y tiene grandes aspiraciones para el futuro. Una de sus metas es abrir su propio estudio de tatuajes y seguir perfeccionando su técnica en estilos más complejos como el microrrealismo. "Tengo muchas aspiraciones, y sé que con esfuerzo todo es posible", asegura con determinación.

En cuanto a su recomendación para los jóvenes que buscan formarse y mejorar sus perspectivas laborales, Melody es clara: "Recomiendo a los jóvenes que se apunten a los cursos de la Cámara de Comercio porque te orientan muchísimo. Para mí, fue fundamental. Si sacan otro curso de tatuaje, me apuntaré sin pensarlo".

Dos jóvenes del programa Talento Joven de Lanzarote participan en un acto con la reina Letizia / C. C. L.

La importancia de las oportunidades formativas en Lanzarote

La historia de Melody refleja cómo un programa de formación adecuado puede cambiar la vida de una persona. Talento Joven ha sido una de las principales iniciativas para impulsar la empleabilidad juvenil en Lanzarote, proporcionando herramientas de formación que permiten a los jóvenes como Melody acceder al mercado laboral en áreas como el arte del tatuaje.

A través de Talento Joven, muchos jóvenes lanzaroteños han encontrado una oportunidad para desarrollar sus habilidades y adquirir experiencia laboral. El impacto positivo de este programa no solo se refleja en la vida de los participantes, sino también en el desarrollo económico y social de la isla, ya que fomenta la autonomía laboral y emprendimiento juvenil.