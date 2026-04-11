El Puerto de Arrecife acoge el ejercicio de seguridad marítima MARSEC-26

El martes 14 de abril, el puerto de Arrecife se convertirá en uno de los escenarios del ejercicio MARSEC-26, un simulacro de seguridad marítima organizado por la Armada Española. Este ejercicio, que se desarrollará en varios puntos de la geografía española, tiene como objetivo principal poner en práctica las capacidades de respuesta ante situaciones de emergencia en espacios marítimos. En este caso, el Escenario XI del MARSEC se centrará en aguas interiores del Puerto de Arrecife con el simulacro de hallazgo y desactivación de un artefacto explosivo y en la ejecución de los protocolos de seguridad marítima correspondientes.

El ejercicio estará coordinado por la Ayudantía Naval de Arrecife y contará con la participación de una amplia variedad de actores, tanto de las Fuerzas Armadas como de organismos civiles y empresas privadas, todos ellos trabajando de forma conjunta para garantizar el éxito del simulacro.

Objetivos del simulacro: seguridad, evacuación y desactivación de un artefacto explosivo

El objetivo principal del Escenario XI del ejercicio MARSEC-26 será la desactivación de un artefacto explosivo encontrado en las aguas interiores del puerto de Arrecife. Sin embargo, el simulacro también incluye otros objetivos secundarios cruciales para la seguridad y operatividad del puerto, como:

Activación de los protocolos de seguridad del puerto .

. Cierre o exclusión de una zona de navegación interior para garantizar la seguridad de los buques y personal en el área.

para garantizar la seguridad de los buques y personal en el área. Evacuación del personal de los buques atracados en el puerto si es necesario.

de los buques atracados en el puerto si es necesario. Evacuación de un accidentado durante las operaciones de buceo, con su posterior ingreso en la cámara hiperbárica del Hospital Insular de Lanzarote.

Estos escenarios de intervención permitirán poner en práctica una serie de procedimientos de seguridad y emergencia, destacando la coordinación entre diferentes actores tanto públicos como privados.

Participación de diversos actores en el ejercicio

La ejecución de este ejercicio involucra a un total de dieciséis actores, que incluyen Fuerzas Armadas, Ministerios, Administraciones Públicas y empresas privadas. Las unidades que participarán en el ejercicio incluyen:

La Armada , con varias unidades operativas como la Ayudantía Naval de Arrecife , COVAM en Cartagena , Unidad de Buceo de Canarias , MARCAN y el Buque de Acción Marítima “RELÁMPAGO” .

, con varias unidades operativas como la , , , y el . El Ejército de Tierra , que aportará un helicóptero del BHELMA VI .

, que aportará un . Ministerios y Administraciones como la Capitanía Marítima , la Autoridad Portuaria , el Cabildo de Lanzarote , el Consorcio de Seguridad y Emergencias , el Hospital Insular de Lanzarote , el Ayuntamiento de Arrecife , y Cruz Roja .

como la , la , el , el , el , el , y . También participarán los Prácticos de Arrecife y empresas privadas como HIPEROX Lanzarote (gestión de la cámara hiperbárica), TELAMON Maritime Services y la Naviera Global Ports.

El MARSEC-26 y la importancia de la seguridad marítima

Este ejercicio, que forma parte de los ejercicios MARSEC organizados anualmente por la Armada, tiene como objetivo fortalecer la cooperación interinstitucional en situaciones de emergencia en el mar. El simulacro de Arrecife será una oportunidad para que todos los actores involucrados ensayen su respuesta ante un evento crítico, garantizando la salvaguarda de los espacios marítimos y la seguridad de las personas y bienes en el puerto.

El ejercicio MARSEC-26 es una pieza clave en la estrategia nacional para la seguridad marítima, en la que se abordan temas como la prevención de riesgos, la protección de infraestructuras portuarias y la coordinación entre diversas instituciones y organismos ante posibles amenazas o emergencias en el mar.