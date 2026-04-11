Zapatero inaugura la Escuela Feminista del PSOE de Lanzarote: "Siendo feminista, se es más feliz"

El PSOE de Lanzarote inauguró en la noche del pasado viernes su Escuela Feminista en un acto celebrado en la Sociedad Democracia, en Arrecife, que contó con la presencia de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España.

El encuentro se enmarcó en el compromiso del PSOE por consolidar y avanzar en las políticas de igualdad, promoviendo un espacio de reflexión, formación y acción política sobre los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género.

José Luis Rodríguez Zapatero y su defensa del feminismo

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la intervención del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien realizó una reflexión profunda sobre el impacto del feminismo en la sociedad. "Siendo feminista, se es más feliz", expresó Zapatero, defendiendo con firmeza que el feminismo no solo es un motor de progreso social, sino también una herramienta para construir una sociedad más justa e igualitaria.

El PSOE de Lanzarote inaugura su Escuela Feminista / PSOE Lanzarote

El exlíder socialista aprovechó la ocasión para subrayar los avances conseguidos durante los gobiernos del PSOE, resaltando las políticas públicas que han permitido la ampliación de derechos y el fortalecimiento de la igualdad entre mujeres y hombres. Según Zapatero, el feminismo es un pilar fundamental para continuar con la transformación democrática de España.

La importancia de consolidar políticas de igualdad

La secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, también participó en el acto, destacando la necesidad de seguir consolidando las políticas de igualdad dentro de las instituciones. En su intervención, subrayó que los avances obtenidos en los últimos años demuestran que cuando existe voluntad política, se puede mejorar la vida de las mujeres de manera real y tangible.

Guijarro instó a seguir reforzando los consensos democráticos y a avanzar en una agenda feminista ambiciosa que pueda dar respuesta a los nuevos desafíos que enfrenta la sociedad. Resaltó, además, que el contexto actual requiere una acción decidida para continuar con la ampliación de los derechos de las mujeres frente a quienes intentan poner en peligro estos avances.

El PSOE de Lanzarote inaugura su Escuela Feminista / PSOE Lanzarote

La creación de la Escuela Feminista

La secretaria general del PSOE de Lanzarote y diputada en el Congreso, María Dolores Corujo, fue otra de las figuras centrales del evento. Corujo explicó que la Escuela Feminista nace con el objetivo de convertirse en un espacio permanente de reflexión y acción política, centrado en la igualdad y la lucha contra la violencia de género.

Corujo también destacó el valor político de la jornada celebrada en Lanzarote, señalando que este tipo de encuentros permiten hacer un balance de lo logrado hasta el momento y reafirmar el compromiso con los avances que aún quedan por alcanzar. La diputada socialista destacó que frente a los discursos que cuestionan los derechos alcanzados o que pretenden retroceder en igualdad, el PSOE se compromete a seguir avanzando con más políticas públicas, más feminismo y un mayor compromiso con la causa de la igualdad.

Mesa redonda sobre la violencia de género y la justicia

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la mesa redonda moderada por la secretaria general del PSOE de Lanzarote, María Dolores Corujo, que reunió a Lidia Guinart, presidenta de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género; Gloria Poyatos, primera mujer presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias; Andrea Fernández, portavoz de Igualdad del Grupo Socialista en el Congreso; Milena Herrera, portavoz de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género y Vanessa Frahija, primera mujer secretaria general de CCOO Canarias.

Durante el debate, se analizó el papel del Pacto de Estado contra la Violencia de Género como herramienta clave para mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones públicas. Los participantes coincidieron en que es necesario seguir adaptando las políticas públicas a las nuevas formas de violencia y continuar con la integración de la perspectiva de género en todos los aspectos del sistema judicial.

El PSOE de Lanzarote inaugura su Escuela Feminista / PSOE Lanzarote

Además, se hizo hincapié en la necesidad de que los avances normativos no solo se traduzcan en nuevas leyes, sino en garantías efectivas y protección real para las víctimas, promoviendo la confianza en las instituciones.

La defensa del feminismo frente a los retrocesos

Otro de los aspectos clave que se abordó durante la jornada fue el contexto político actual, marcado por ciertos discursos que cuestionan los avances logrados en materia de igualdad. Frente a este panorama, los participantes reafirmaron la importancia de defender los derechos alcanzados y consolidar los consensos que han permitido avanzar en la igualdad.

El evento concluyó con una reflexión sobre la necesidad de seguir trabajando de manera coordinada entre las instituciones y la sociedad civil, para garantizar que la agenda feminista siga siendo una prioridad en la lucha contra la discriminación y la violencia de género.

El PSOE de Lanzarote inaugura su Escuela Feminista / PSOE Lanzarote

Premios Mujeres que Transforman: reconocimiento a trayectorias inspiradoras

La jornada culminó con la entrega de los Premios Mujeres que Transforman, un homenaje a mujeres que, desde su labor y compromiso, han contribuido de manera significativa a la transformación social y la lucha feminista.

El Premio Raíz fue otorgado a Nieves Rosa Hernández Gorrín, presidenta de la asociación Mararía y reconocida por su larga trayectoria de lucha feminista y su firme compromiso con los derechos de las mujeres. Hernández Gorrín es una referente en la defensa de los derechos de las mujeres en Lanzarote, y su trabajo deja una huella imborrable en la comunidad.

El Premio Magma recayó en Vanessa Frahija, secretaria general de CCOO en Canarias y destacada activista que ha impulsado un feminismo transformador y valiente, capaz de enfrentar los desafíos actuales con nuevas perspectivas. Frahija ha sido una voz clave en la lucha por la igualdad, especialmente en el ámbito sindical.

El PSOE de Lanzarote inaugura su Escuela Feminista / PSOE Lanzarote

Por último, el Premio Horizonte fue otorgado a la magistrada Gloria Poyatos, una mujer que ha abierto nuevos caminos en el feminismo judicial y ha trabajado incansablemente para ensanchar los derechos e igualdad de género, desde su labor en la judicatura.