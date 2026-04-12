Abril ofrece danza, música antigua y de otros estilos, cine y conferencias en Lanzarote

El Área de Cultura del Cabildo de Lanzarote ofrece en abril una programación que pone el foco en la creación contemporánea, el pensamiento y la formación artística. La décima edición de la muestra de danza Suelo y aire y el encuentro Letras Aisladas, que finalizó el viernes, son dos ejes de un mes que ofrece música en directo, cine, talleres y espacios de reflexión.

Suelo y aire

La décima edición de la Muestra de Danza Suelo y aire se celebra desde mañana al sábado, convirtiendo distintos espacios de la Isla en escenarios para la creación contemporánea, combinando formación, exhibición y experimentación en torno al movimiento. Talleres, encuentros escénicos y piezas coreográficas dialogan con el público.

La programación reúne a creadoras y compañías como Celeste Ayus, Paula Quintana, Ian Garside y Tomás Pozzi, junto a propuestas que exploran nuevos lenguajes de la danza y el teatro físico. A ello se suman jornadas formativas y procesos compartidos que amplían la experiencia más allá del escenario.

Festival de Música Antigua

El Festival de Música Antigua celebra una nueva edición con dos conciertos en el convento de Santo Domingo de Teguise los días 17 y 18 de abril, con repertorios históricos desde una mirada actual. Combina sensibilidad interpretativa y rigor musical en un recorrido por distintas tradiciones europeas. Contará con propuestas como Amoroso pensamiento, con Isabel Álvarez, Sergey Saprychev y Carlos Oramas; y el recital de guitarra Ensueño, por Luis Alejandro García, que destaca el acento en la expresividad del repertorio.

Música

El resto de la programación musical del mes recorre distintas tradiciones y estilos, desde el folclore isleño hasta la música de cámara y los sonidos contemporáneos. El 18 de abril, Yaiza acoge a Grupo Esencia Atlante y Parranda Pa’l Porrón, mientras que el 25 de abril el Teatro Víctor Fernández Gopar El Salinero recibe a Falla Ensemble con un repertorio que conecta la creación actual con la herencia musical de Manuel de Falla.

La agenda musical que se ofrece durante este mes de abril se completa con propuestas como Tiburona en el ciclo Sonidos Líquidos el 26 de abril en San Bartolomé, y la Semana de la Música, del 27 al 30 de abril, que convierte distintos espacios de la Isla en puntos de encuentro para la formación, la interpretación y el disfrute colectivo de la música.

Cine

La programación cinematográfica del mes combina cine de autor, animación y propuestas documentales en distintos espacios de la isla. En el marco de Suelo y aire, el centro de iniciativas turísticas (CIC) El Almacén acoge títulos como La ola y La danza de Lunja y sus sombras, que dialogan con la creación contemporánea desde una mirada feminista y colectiva.

El ciclo se completa con proyecciones del Cine Club Lanzarote como la película de animación titulada ¡Vampiros en La Habana! y títulos del Cine Buñuel como La materia del cosmos, además de propuestas para público joven como Better Man, interpretada por el cantante británico Robbie Williams dentro de Cine Juventud Lanzarote.

Charlas y conferencias

El Almacén acoge el 21 y 22 de abril varias propuestas que abordan la literatura desde distintas perspectivas. Por un lado, una mesa redonda con Lana Corujo, Juli Mesa y Fabio Carreriro, moderada por Guacimara Hernández, reflexiona sobre la evolución del valor literario y la construcción de la poética del amor en la tradición occidental.

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A ello se suma la conferencia de Sonia Betancort, que propone una mirada crítica a la belleza y a las transformaciones sociales y culturales del siglo XXI, analizando su impacto en la literatura contemporánea y en la construcción de nuevos imaginarios.