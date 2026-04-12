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El alcalde de Arrecife obsequia a Mariano Rajoy con un libro sobre Agustín de la Hoz en el centenario del escritor

El expresidente del Gobierno de España reflexionó sobre la situación europea y española el pasado viernes en Arrecife y recibió un ejemplar de la publicación sobre uno de los investigadores clave de Lanzarote

Yonathan de León (i) y Mariano Rajoy, el pasado viernes en el Castillo de San José, en Arrecife

Yonathan de León (i) y Mariano Rajoy, el pasado viernes en el Castillo de San José, en Arrecife / La Provincia

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El expresidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy visitó Arrecife el pasado viernes, para participar en los Diálogos del Foro Global Sur, un evento organizado por Lanzarote Media.

Durante su intervención, Rajoy ofreció una reflexión sobre los desafíos geopolíticos, económicos e institucionales que enfrenta Europa y España en el contexto actual.

Al final del acto, el alcalde de Arrecife, Yonathan de León (PP), obsequió a Rajoy con un ejemplar del libro Agustín de la Hoz, un volcán humano.

Manuel Domínguez (i), Oswaldo de Betancort y Yonathan de León, el pasado viernes, en el exterior del Castillo de San José, en Arrecife

Manuel Domínguez (i), Oswaldo de Betancort y Yonathan de León, el pasado viernes, en el exterior del Castillo de San José, en Arrecife / La Provincia

Homenaje a un gran pensador de Lanzarote

El obsequio forma parte de los actos conmemorativos por el centenario del nacimiento de Agustín de la Hoz, uno de los pensadores y escritores más influyentes de Lanzarote. De la Hoz, nacido en Arrecife en 1926, dedicó gran parte de su vida a la defensa de la identidad cultural canaria y a la denuncia de las desigualdades sociales de su isla natal.

En este libro, editado por el Ayuntamiento de Arrecife, el autor y director del Archivo Municipal, Benchomo Guadalupe Oliva, profundiza en la figura de De la Hoz como un "espíritu adelantado a su tiempo" y su obra literaria, enfocada en desvelar la verdadera esencia de Lanzarote y su gente.

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El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, obsequia a Mariano Rajoy el libro 'Agustín de la Hoz, un volcán humano', por el centenario de este escritor de Arrecife (1)

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, obsequia a Mariano Rajoy el libro 'Agustín de la Hoz, un volcán humano', por el centenario de este escritor de Arrecife (1) / La Provincia

La obra destaca también la relación epistolar que De la Hoz mantuvo con el reconocido artista César Manrique durante los años 1962 y 1963, revelando cómo ambos compartían una visión estética que, aunque expresada de formas diferentes, coincidía en su amor por la isla y su lucha por preservarla. Este lazo entre Manrique y De la Hoz se refleja en las páginas del libro que De León regaló a Mariano Rajoy.

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