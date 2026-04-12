La Policía Local de Arrecife frena incidentes entre aficionados y jugadores tras finalizar un partido de fútbol

En su esfuerzo por garantizar un entorno seguro y libre de violencia en los eventos deportivos en la capital de Lanzarote, la Unidad de Prevención, Mediación y Convivencia (UPMEC) de la Policía Local de Arrecife ha intensificado su presencia en las instalaciones deportivas de la ciudad.

En las últimas semanas, los agentes de esta unidad han tenido que intervenir en varias ocasiones durante encuentros deportivos, con el objetivo de mantener el orden y prevenir situaciones conflictivas.

Actuaciones clave de la UPMEC para evitar conflictos

En uno de los recientes incidentes, la jornada deportiva se desarrollaba con normalidad hasta que un grupo de aficionados comenzó a alterar el orden desde las gradas de una cancha. Ante la situación, los agentes de la UPMEC intervinieron rápidamente, logrando calmar los ánimos y evitando que la situación escalara a niveles de violencia verbal o física. Sin embargo, minutos más tarde se produjo una nueva alteración del orden, esta vez en pleno partido entre los jugadores. La intervención conjunta de los agentes y la colaboración de los técnicos de ambos equipos fueron fundamentales para controlar la situación y evitar que el conflicto llegara a mayores, ha informado este domingo el Consistorio capitalino. Ambos incidentes tuvieron lugar hace unas dos semanas tras finalizar un partido de fútbol de categoría juvenil en el campo de Argana Alta.

Aunque las incidencias no pasaron a mayores, la actuación rápida y eficaz de la Policía Local permitió que los encuentros continuaran sin más interrupciones. Este tipo de intervenciones subraya el compromiso de la UPMEC con la seguridad y la buena convivencia en los espacios deportivos de Arrecife.

Tolerancia cero ante la violencia deportiva

Desde su creación, la UPMEC ha trabajado activamente para erradicar cualquier tipo de conducta agresiva en el ámbito deportivo, con un enfoque especial en la prevención. En colaboración con el Área de Deportes del Ayuntamiento de Arrecife, dirigida por la concejala Eli Merino, se están llevando a cabo diversos encuentros con clubes y federaciones locales. El objetivo de estas reuniones es fomentar el cumplimiento estricto de la legislación vigente en cuanto a la prevención de la violencia en el deporte y la promoción de valores como el respeto y la tolerancia.

Uno de los aspectos más importantes en esta iniciativa es la divulgación del “Protocolo para la prevención de la violencia infanto-juvenil en el ámbito deportivo, lúdico, de ocio y tiempo libre”, un documento impulsado por el Ayuntamiento de Arrecife. Este protocolo se encuentra alineado con la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), que tiene como objetivo proteger a los menores en todas las actividades que puedan estar expuestos a situaciones de violencia o abuso.

El protocolo también hace especial énfasis en el fortalecimiento de la figura del delegado de protección en cada club, quien será responsable de velar por el bienestar de los jóvenes deportistas y garantizar que se cumplan las normativas de protección infantil en todas las actividades. De este modo, el Ayuntamiento de Arrecife busca crear un ambiente seguro y respetuoso para los menores, tanto en el deporte como en otras actividades de ocio.

La presencia de la UPMEC en los eventos deportivos

Es importante destacar que los agentes de la UPMEC no siempre intervienen uniformados. En muchas ocasiones, los miembros de esta unidad de la Policía Local se desplazan a las instalaciones deportivas sin el uniforme policial.