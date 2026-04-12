El PSOE de Arrecife denuncia "despilfarro" de más de 1,5 millones en un Carnaval marcado por "la desorganización"

El Carnaval de Arrecife 2026 "ha sido calificado por muchos vecinos y colectivos como el peor de la historia de la ciudad", según el PSOE, y el gasto de 1.533.511,43 euros en su organización está en el centro de la controversia. El PSOE de Arrecife ha expresado su preocupación por lo que consideran un despilfarro de dinero público, especialmente cuando los resultados de la fiesta no han cumplido las expectativas de los ciudadanos.

Cristina Duque, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Arrecife, señaló que nunca antes un Carnaval en la ciudad había sido tan caro, sin que los resultados estuvieran a la altura de la inversión. “Nunca un desastre de fiesta fue tan caro”, afirmó Duque, quien cuestionó la justificación de este gasto astronómico dada la desorganización y los problemas logísticos que marcaron la celebración.

Críticas por la falta de planificación y desorganización

El gasto de más de 1,5 millones de euros se ha producido en un contexto de falta de coordinación por parte del gobierno municipal. Colectivos y vecinos han denunciado la improvisación y el desprecio hacia los grupos carnavaleros, que históricamente han sido el motor de estas celebraciones. A pesar de la inversión significativa, la calidad de los actos no ha sido la esperada, lo que ha generado un malestar generalizado en la ciudadanía.

Desde el PSOE, se ha criticado duramente la gestión del alcalde Yonathan de León, quien a juicio de la formación política, ha demostrado una gran habilidad para “quemar dinero” sin obtener resultados positivos. Duque destacó que, a pesar de la alta cifra invertida, nadie entiende dónde ha ido a parar ese dinero, dada la deficiencia de la organización y los problemas surgidos durante las festividades.

Gasto desmesurado en comparación con las necesidades de la ciudad

Con este nuevo gasto, el Ayuntamiento de Arrecife acumula ya un total de 29 millones de euros destinados a fiestas en lo que va de legislatura. Este elevado monto ha generado fuertes críticas, especialmente cuando la ciudad enfrenta problemas urgentes en áreas como servicios públicos, infraestructuras y políticas sociales. La situación ha levantado preocupaciones sobre el descontrol en el uso del dinero público, mientras los ciudadanos de Arrecife exigen una mayor atención a sus necesidades básicas.

“Los vecinos de Arrecife merecen respeto. No se puede seguir gastando dinero público sin control, especialmente cuando tenemos problemas mucho más urgentes que atender”, afirmó Cristina Duque, subrayando que el gobierno municipal no ha sido responsable con los recursos públicos.

La falta de coordinación y el impacto en el carnaval

Uno de los aspectos más señalados por los colectivos carnavaleros ha sido la falta de planificación y la falta de respeto hacia las tradiciones. Los grupos que históricamente han formado parte de la esencia del carnaval de Arrecife se han sentido ignorados y maltratados por la administración municipal, que no ha escuchado sus necesidades ni ha trabajado de manera colaborativa para organizar una fiesta exitosa.

Por otro lado, la desorganización durante el evento se reflejó en diversos incidentes, desde la falta de recursos hasta la deficiencia en la infraestructura, lo que dificultó la realización de muchas actividades previstas.

El PSOE de Arrecife ha insistido en la necesidad de revisar y reducir el gasto en fiestas para destinar recursos a áreas prioritarias que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Además, han solicitado al alcalde que asuma su responsabilidad y garantice una gestión más eficaz de los recursos públicos en el futuro.