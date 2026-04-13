Arrecife renueva sus paneles turísticos con códigos QR para una guía online gratuita disponible en varios idiomas

El Ayuntamiento de Arrecife ha iniciado la renovación de los paneles de información turística distribuidos por la ciudad para incorporar códigos QR que permiten acceder desde el móvil a una guía online gratuita. La herramienta, disponible en www.arrecifeontour.com, reúne rutas e información sobre atractivos, comercio, ocio y cultura, y añade una audioguía en varios idiomas.

La actualización se impulsa desde la Concejalía de Turismo y Comercio, que dirige la concejala Eli Merino, con el objetivo de facilitar al visitante una consulta directa y en tiempo real de contenidos turísticos. Los nuevos paneles están rotulados con vinilo e integran el acceso a la guía digital mediante QR.

Guía en varios idiomas y contenidos audiovisuales

Según el consistorio, la guía incorpora narración y material audiovisual. En la actualidad ofrece contenidos en castellano, inglés y alemán, y el Ayuntamiento prevé incorporar más idiomas de forma progresiva. También se plantea la inclusión de una agenda de eventos que se irá implementando de manera gradual, con actualizaciones periódicas en la plataforma.

El alcalde, Yonathan de León, y la concejala Eli Merino presentaron uno de los nuevos paneles informativos como ejemplo del despliegue que se está realizando en distintos puntos del municipio. Desde el Ayuntamiento se sostiene que la digitalización de la información busca mejorar la experiencia del visitante durante su estancia en la capital lanzaroteña.

El crucero boutique Emerald Azzurra, en la bahía de Arrecife la semana pasada para atracar en el puerto. / La Provincia

Del centro a los barrios

La guía municipal abarca el conjunto del municipio de Arrecife, con información no solo del área céntrica sino también de los barrios. El objetivo, según se explica, es fomentar recorridos más amplios y facilitar que quienes visitan la ciudad puedan planificar itinerarios más allá de las zonas habituales.

Entre los contenidos incluidos figura un apartado dedicado a César Manrique y a su intervención en espacios públicos de Arrecife. Se citan enclaves como la plaza de Las Palmas, el Parque José Ramírez Cerdá, El Almacén, el MIAC Castillo de San José o el paseo del Charco de San Ginés, que lleva el nombre del artista.

La zona comercial abierta de Arrecife en la Calle Real, en un día con visitas de cruceristas / Ayuntamiento de Arrecife

Cifras de cruceros y previsiones

La concejala Eli Merino señaló que los paneles se han ubicado de forma estratégica en diferentes zonas de la ciudad. En ese contexto, el Ayuntamiento indica que Arrecife recibió el pasado año la visita de más de 640.000 turistas que viajaron en cruceros y que las previsiones para este año superan las 700.000 personas. El consistorio remarca además que la capital lidera en Canarias la llegada de pasajeros en barcos turísticos.

Desde el Ayuntamiento se subraya que esta guía, en formato online y puesta en marcha durante el actual mandato, pretende reforzar el posicionamiento de Arrecife como destino de visita y estancia, y contribuir a la competitividad del turismo en la capital, en un escenario en el que se anuncian reformas hoteleras y mejoras en la planta alojativa.