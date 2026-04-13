Dos centros de Tías acogen una exposición de arte con fines benéficos

El Ayuntamiento de Tías presenta la exposición SolidArte, una iniciativa solidaria respaldada por el Consistorio e impulsada por la comunidad educativa del Instituto de Educación Secundaria (IES) Tías y el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Alcalde Rafael Cedrés, informa en una nota.

Los concejales Pepa González, Miriam Hernández, Sergio García y Christopher Notario se acercaron a la Ermita de San Antonio para ver la muestra, que abrirá sus puertas desde hoy lunes hasta el 17 de abril en horario de mañana y tarde. Los integrantes del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Tías animan a la población a visitar esta exposición y adquirir alguna de las obras, cedidas por alumnado, profesorado y familias de los dos centros educativos y por artistas como Cintia Machín, Rosa Vera, Pispillas (Arminda Arteta), Gustavo Medina y Toño Armas.

Escultura, cerámica, fotografía, carboncillo, acuarela, collage, arcilla polimérica y distintas técnicas artísticas y artesanas se dan cita en la Ermita de San Antonio con el objetivo de involucrar a la ciudadanía en la acción solidaria. Los fondos recaudados serán destinados a las ong Educanepal, Tinguayaya y Talante Social.

Las asociaciones

Educanepal es una ong que se centra en la escolarización de niños en Nepal y de apoyo a las comunidades donde viven estos niños con proyectos que repercutan directamente en satisfacer sus necesidades básicas.

Tinguafaya es una asociación que trata de dar respuesta a las necesidades planteadas en las familias que presentan alguna discapacidad. Su misión es mejorar la convivencia familiar y ayudar a las familias para aligerar la carga emocional y física.

Talante Social nació durante la pandemia con el fin de reducir desigualdades, impulsar la inclusión y activar el talento comunitario a través de proyectos modernos, dinámicos y con impacto real en el territorio.pone una apuesta estratégica para toda la cadena de valor turística, por la capacitación de nuestro tejido empresarial y profesional, así como los servicios públicos, dotándolo de herramientas para afrontar los retos del turismo actual y reforzar la competitividad de Lanzarote como destino comprometido con la sostenibilidad, la innovación y la excelencia en la experiencia del cliente».

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Con este programa formativo, la FTL continúa trabajando junto a las instituciones públicas para fortalecer las capacidades del sector turístico insular, promoviendo un modelo de desarrollo más sostenible, innovador y preparado para los desafíos del futuro.