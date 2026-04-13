La estrategia de Saborea Lanzarote sitúa la comercialización del producto local en el centro del Salón Gourmets 2026

El stand 3A-40 del pabellón 3 del Salón Gourmets de Madrid es durante estos días sinónimo de buen producto, buena cocina, sostenibilidad, comercialización y paisaje, porque allí está instalado el espacio de Saborea Lanzarote en la 39ª edición de esta cita gastronómica de impacto mundial.

Esta mañana de lunes se producía allí la inauguración del programa oficial, donde el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, encabezó una expedición institucional en la que también han estado presentes la vicepresidenta insular, María Jesús Tovar, la consejera de Promoción Económica, Nori Machín, y el consejero de Hostelería, Armando Santana.

El Cabildo de Lanzarote acude a esta edición acompañado por productores locales, asociaciones del sector primario, expertos gastronómicos y una amplia representación del sector servicios, en una acción conjunta del "modelo Lanzarote" en busca de nuevas vías de comercialización para la selecta oferta insular basada en la calidad, la identidad y el respeto al entorno. Esta estrategia está logrando posicionar la oferta culinaria única de Lanzarote y La Graciosa como un factor determinante en la elección de la isla como destino por parte de un visitante cada vez más exigente y mayor capacidad de gasto.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, ha destacado durante la apertura cómo "Lanzarote y La Graciosa han entendido que su gastronomía no es solo un atractivo turístico, sino una herramienta clave de desarrollo económico y cohesión social. Aquí venimos a mostrar al mundo que detrás de cada producto hay paisaje, tradición e innovación, y que esa combinación es nuestro mayor valor competitivo".

Por su parte, la consejera de Promoción Económica, Nori Machín, ha remarcado la importancia de este escaparate internacional señalando que "el Salón Gourmets nos permite consolidar relaciones, abrir nuevos mercados y reforzar la presencia de nuestros productos en circuitos de alto nivel. Nuestra estrategia pasa por seguir conectando el sector primario con la restauración y el turismo, generando oportunidades reales para nuestros profesionales".

El acto inaugural incluyó la presentación del programa del stand bajo el título "Lanzarote y su gastronomía: una estrategia de economía local y de paisaje", una hoja de ruta que articula la acción del Cabildo.

En este contexto, la vicepresidenta y responsable del área de Planificación y Coordinación de Proyectos, María Jesús Tovar, aseguró que estos días "suponen un impulso mayúsculo para el sector gastronómico de la isla. A través de los Fondos Next Generation EU seguimos apostando por el impulso de las diferentes áreas del Cabildo de Lanzarote como es el caso de Promoción Económica, tan importante para que nuestros productos y nuestros profesionales de la gastronomía puedan llegar cada vez a más lugares".

Batata, vino, papa, pescado, bombones, cerveza, sal...

La participación en el Salón Gourmets se produce, además, apenas unas horas después de la clausura de unas fructíferas jornadas celebradas en la Granja Agrícola Experimental de Tahíche, donde se puso en valor el papel del sector primario en el proceso de diversificación económica de la isla. Un modelo que, gracias a las políticas impulsadas por el Cabildo, está incentivando a nuevas generaciones a encontrar en la agricultura y la ganadería un proyecto de vida.

Dentro del programa de este lunes también tuvo lugar la presentación del audiovisual "Recetes de la cocina tradicional de Lanzarote", basado en la obra de Fefo Nieves editada hace unos meses por la Institución que preside Betancort. El consejero de Hostelería, Armando Santana, encargado de su puesta de largo, destacó que "este trabajo es un homenaje a nuestras raíces, pero también una herramienta para proyectarlas hacia el futuro. La tradición culinaria de Lanzarote es un patrimonio vivo que debemos preservar y adaptar a los nuevos tiempos sin perder su esencia". El acto contó con la presentación del periodista gastronómico Fran Belín y la asistencia de las principales autoridades insulares presentes en la feria.

Además, la cita es una oportunidad para mostrar a algunos de los estudiantes lanzaroteños en Madrid las claves de la promoción exterior e interior que realiza el Cabildo en torno al producto y la gastronomía insular.

La agenda de Saborea Lanzarote continuará mañana martes y el miércoles con un completo programa de actividades, degustaciones y presentaciones que pondrán el foco en las fortalezas culinarias de la isla.

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El stand 3A-40 del pabellón 3 del Salón Gourmets de Madrid acoge estos días a distintos Vinos de la D.O. Lanzarote, el malvasía volcánica y otras variedades; además de una amplia selección de quesos artesanales de cabra majorera, mojo rojo y mojo verde elaborados de forma tradicional, sal marina de las salinas de Janubio, gofio artesanal de millo y mezclas tradicionales, batatas y papas locales cultivadas en suelo volcánico, pescados y salazones tradicionales de la isla, mieles de producción local, licores y destilados artesanales, así como dulces típicos y repostería tradicional lanzaroteña, entre otras propuestas.