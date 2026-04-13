Limpieza intensiva en Titerroy: ocho vías y una plaza, próxima parada del plan municipal
El Ayuntamiento de Arrecife continúa con el Plan de Limpieza y Adecentamiento Urbano, enfocándose en el barrio de Titerroy el 15 de abril, donde se realizarán labores de limpieza y mejora de espacios públicos
El Plan Integral de Limpieza y Adecentamiento Urbano del Ayuntamiento de Arrecife alcanza su séptima semana de ejecución y mantiene su despliegue en el barrio de Titerroy, donde se ha programado una nueva jornada de trabajo para el miércoles 15 de abril.
Según ha informado el consistorio, el operativo continuará con su método de planificación por zonas e intervención progresiva, un esquema con el que se busca reforzar el mantenimiento de calles y espacios públicos a través de actuaciones sucesivas.
Calles y espacios incluidos en la actuación
Los trabajos previstos para el 15 de abril se concentrarán en las calles Carlos III, Alcalde Lorenzo, Timbayba, Gregorio Marañón, Tisalaya, Doctor Gregorio Chil y Naranjo, la Plaza Pío XII y Manuel Álvarez Tingafa. En estos puntos, los equipos municipales desarrollarán labores de limpieza en profundidad, acondicionamiento y mejora de espacios comunes.
Aviso previo a los vecinos
Con vistas a esa jornada de limpieza, el Ayuntamiento ha iniciado este lunes una nueva acción de buzoneo informativo en el barrio para comunicar las actuaciones programadas y facilitar la colaboración vecinal durante el desarrollo de los trabajos.
Coordinación municipal y recomendaciones
El plan está impulsado desde las concejalías de Empleo y Limpieza, dirigidas por el teniente de alcalde Echedey Eugenio y el concejal Jacobo Lemes, respectivamente. Ambos han recordado que la colaboración de los residentes es clave, especialmente en lo relativo al respeto de la señalización provisional y a la movilidad en las zonas donde se interviene.
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