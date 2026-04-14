Arrecife impulsa la renovación del alumbrado en La Concha con una inversión de 700.000 euros
La actuación se suma a las llevadas a cabo en materia de luminarias más eficientes y de menos consumo en los barrios de Las Salinas, Argana, Maneje, Altavista y La Destila
El Ayuntamiento de Arrecife ha comenzado esta primavera una nueva actuación para mejorar el alumbrado público en el núcleo residencial de La Concha, una zona situada en el límite con el municipio de San Bartolomé. Este proyecto contempla la instalación de unas 200 nuevas farolas y la creación de una red eléctrica completamente soterrada, con una inversión total de 700.000 euros.
Con esta intervención, La Concha se suma a otros barrios de la capital lanzaroteña que han renovado recientemente su iluminación, como Las Salinas, Argana, Maneje, Altavista y La Destila, dentro de un plan municipal centrado en modernizar infraestructuras urbanas y mejorar la eficiencia energética.
Una actuación inédita en el siglo XXI para este núcleo
Según ha destacado el consistorio, se trata de la primera inversión municipal de este tipo en La Concha en lo que va de siglo XXI.
Los trabajos incluyen la apertura de zanjas para canalizar el cableado bajo tierra, una medida que no solo mejora la estética urbana, sino que también aumenta la seguridad y reduce el riesgo de averías.
Un plazo de ejecución de diez meses
La empresa adjudicataria dispone de un plazo de diez meses para completar la obra. Durante este periodo, el Ayuntamiento ha solicitado la colaboración y comprensión de los vecinos ante las posibles molestias derivadas de los trabajos.
El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha trasladado esta petición directamente a los residentes mediante una carta informativa, en la que explica el alcance de las obras y los beneficios previstos una vez finalizadas.
Mejora integral del entorno urbano
La renovación del alumbrado no es la única actuación realizada en La Concha en los últimos meses. El consistorio ha llevado a cabo también el reasfaltado de varias calles y la instalación de nueva señalética viaria, con el objetivo de reforzar la seguridad vial en la zona.
Estas intervenciones forman parte de una estrategia más amplia de mejora urbana que el Ayuntamiento está desarrollando durante el actual mandato, especialmente en barrios que presentaban carencias históricas en infraestructuras básicas.
Colaboración institucional para impulsar proyectos
El inicio de los trabajos ha contado con la presencia del consejero insular de Obras Públicas, Jacobo Medina, lo que pone de relieve la colaboración entre administraciones para ejecutar este tipo de proyectos. Desde el Ayuntamiento se ha valorado positivamente esta coordinación, especialmente en un municipio como Arrecife, donde reside cerca de la mitad de la población de Lanzarote.
Expansión del alumbrado eficiente en Arrecife
La actuación en La Concha se enmarca dentro de un plan más amplio de renovación del alumbrado público en distintos puntos de la ciudad. En los últimos meses, el Ayuntamiento ha ejecutado diversas inversiones para instalar sistemas de iluminación más modernos y eficientes.
Uno de los ejemplos más recientes se encuentra en el barrio de La Destila, donde una zona próxima a los colegios Antonio Zerolo y La Destila ya cuenta con nuevo alumbrado LED.
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