El Cabildo reclama revisar las ayudas agroambientales para garantizar el futuro del sector primario en Lanzarote

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha trasladado al Parlamento de Canarias su inquietud por el reparto de las ayudas agroambientales europeas correspondientes al periodo 2025-2028. El dirigente nacionalista considera necesario revisar los criterios de asignación para evitar que territorios como Lanzarote queden en desventaja dentro del marco agrario comunitario.

Durante esta semana, Betancort planteará esta cuestión en sede parlamentaria mediante una pregunta dirigida al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno autonómico, Narvay Quintero. El objetivo es conocer la valoración del Ejecutivo sobre los efectos de esta convocatoria, especialmente en las islas orientales.

Más de la mitad de solicitantes, excluidos

Según los datos disponibles, más del 50% de los solicitantes de Lanzarote han quedado fuera de estas ayudas, una situación que ha generado inquietud en el sector primario no solo de esta isla, sino también de La Graciosa y Fuerteventura.

Estas islas comparten características que dificultan el desarrollo agrícola y ganadero, como la escasez de agua, los suelos volcánicos y unas condiciones climáticas más áridas que en otras zonas del archipiélago. Por ello, desde el ámbito político y profesional se insiste en la necesidad de que las políticas europeas contemplen estas particularidades.

Oswaldo Betancort, presidente del Cabildo de Lanzarote y parlamentario regional de CC / La Provincia

Un modelo tradicional en riesgo

El presidente del Cabildo ha subrayado que las líneas de ayuda más afectadas coinciden con prácticas vinculadas al modelo agrícola y ganadero tradicional de estas islas.

Entre ellas destacan el pastoreo, los cultivos leñosos, la conservación de razas autóctonas o la recuperación de infraestructuras agrarias como muros y gavias.

Revisión de criterios y adaptación territorial

Ante este escenario, Betancort defenderá la necesidad de ajustar los criterios de valoración y distribución de fondos para que se adapten mejor a la realidad de las islas más áridas del archipiélago. También planteará la posibilidad de explorar nuevas fórmulas que permitan una mayor flexibilidad en el reparto de estas ayudas.

El planteamiento pasa por reforzar el reconocimiento de la diversidad del sector primario canario dentro de las políticas europeas, con el fin de garantizar que territorios con mayores limitaciones puedan seguir desarrollando su actividad en condiciones adecuadas.