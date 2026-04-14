El canario Gabriel Navarro gana el Premio Promesas de Le Cordon Bleu Madrid

El galardón permitirá a Navarro continuar su formación en la élite culinaria. El estudiante recibirá una beca valorada en 24.000 euros para cursar uno de los programas que ofrece Le Cordon Bleu Madrid, una oportunidad clave para su desarrollo profesional en la alta cocina.

Este tipo de formación especializada supone un salto cualitativo en su carrera, permitiéndole adquirir técnicas avanzadas y una visión global del sector gastronómico.

El éxito del alumno tiene también un reflejo directo en su centro formativo. El CIFP Zonzamas, ubicado en Arrecife, capital de Lanzarote, recibirá un premio de 1.500 euros en reconocimiento a su dedicación, apoyo y compromiso con la participación del estudiante en el certamen.

El estudiante canario Gabriel Navarro gana el XIV Premio Promesas de la Alta Cocina de Le Cordon Bleu Madrid. / La Provincia

Este reconocimiento pone en valor el papel de los centros de Formación Profesional como impulsores del talento joven en Canarias.

Un jurado de prestigio liderado por Paco Roncero

La propuesta culinaria de Gabriel Navarro fue seleccionada por un jurado profesional de alto nivel presidido por Paco Roncero, uno de los chefs más reconocidos del panorama nacional, con dos estrellas Michelin y tres soles Repsol.

El criterio de expertos de este nivel refuerza el prestigio del premio y la relevancia del logro alcanzado por el joven canario.

El Premio Promesas de la alta cocina es un concurso de ámbito nacional dirigido a estudiantes menores de 25 años que se encuentran en el último año de formación en cocina.

El objetivo del certamen es identificar a jóvenes talentos que destaquen por su pasión, creatividad y visión gastronómica, ofreciéndoles la oportunidad de continuar su formación en Le Cordon Bleu Madrid mediante becas.

Este modelo permite conectar la formación académica con el entorno profesional de alto nivel.

Un segundo puesto también premiado

El alto nivel del certamen quedó patente con el reconocimiento al segundo clasificado, Andreu Berenguer, del CIP FP Batoi de Alicante. El estudiante obtendrá una beca valorada en 9.000 euros para cursar un diploma en la escuela, eligiendo entre las distintas especialidades disponibles.

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Este premio refuerza el carácter competitivo del certamen y la calidad de los participantes que alcanzan la fase final.