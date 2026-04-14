Lanzarote supera las 3.000 personas en lista de vivienda protegida y crece la presión sobre la demanda

El acceso a la vivienda continúa siendo uno de los principales problemas sociales en Lanzarote. Según los últimos datos aportados por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, la isla cerró el año 2025 con 3.050 personas inscritas como demandantes de vivienda protegida, una cifra que refleja la creciente presión del mercado inmobiliario en el territorio insular.

El diputado del PSOE por Lanzarote y La Graciosa, Marcos Bergaz, ha advertido de la necesidad de acelerar la puesta en marcha de los proyectos de vivienda pendientes, tanto públicos como privados, ante lo que considera una situación de “máxima urgencia social”.

Arrecife concentra la mayor demanda de vivienda protegida

El reparto de solicitudes no es homogéneo en la isla. El municipio de Arrecife concentra la mayor parte de la demanda, con 2.084 personas inscritas, lo que supone más de dos tercios del total insular.

A continuación se sitúa Yaiza, con 447 demandantes, mientras que los municipios con menor presión son Tinajo y Haría, con 23 y 27 solicitudes respectivamente.

Estos datos evidencian una fuerte concentración de la demanda en los principales núcleos urbanos, especialmente en la capital, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales retos sociales.

C. L.

Subida de precios y presión del alquiler en la isla

El incremento de la demanda de vivienda protegida se produce en un contexto de encarecimiento del mercado inmobiliario. Según los datos citados por el diputado, el precio medio de la vivienda en Lanzarote se sitúa en torno a los 2.970 euros por metro cuadrado en el primer trimestre de 2026.

A ello se suma el aumento del alquiler, que en la provincia de Las Palmas ha experimentado una subida aproximada del 8,8 % en el último año, lo que agrava las dificultades de acceso a una vivienda para muchas familias y jóvenes.

Este escenario coincide con una tendencia general de encarecimiento en las islas, donde la demanda supera ampliamente la oferta disponible.

Proyectos de vivienda pendientes en Lanzarote

Ante esta situación, el diputado socialista ha reclamado que se agilicen varias promociones de vivienda pública en la isla. Entre ellas destaca la licitación de 136 viviendas en Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, un proyecto que aún no tiene fecha confirmada de inicio según ha señalado.

Asimismo, ha mencionado los retrasos en la planificación de otras 200 viviendas en el barrio de Maneje, en Arrecife, que todavía no cuentan con proyecto redactado pese a la emergencia habitacional existente.

Estas actuaciones se sumarían a una primera fase de 201 viviendas en construcción en el mismo barrio, impulsadas en una etapa anterior de gobierno.

Vivienda pública en Arrecife y suelo cedido

Otro de los proyectos citados es la construcción de 46 viviendas en la calle Triana de Arrecife, en un solar de aproximadamente 1.600 metros cuadrados que fue cedido por el Cabildo de Lanzarote en el mandato anterior.

Según el planteamiento defendido, esta promoción sigue pendiente de ejecución, a pesar de tratarse de una parcela ya disponible para su desarrollo.

El diputado ha insistido en la necesidad de que estas actuaciones se conviertan en una prioridad para las administraciones implicadas.

Viviendas adquiridas en Playa Blanca pendientes de entrega

Además de las promociones en construcción o planificación, también se ha hecho referencia a dos promociones de viviendas adquiridas por el Cabildo de Lanzarote en Playa Blanca y posteriormente cedidas al Gobierno de Canarias.

Según ha señalado el parlamentario, estas viviendas aún no han sido entregadas a sus futuros inquilinos, por lo que ha reclamado que se agilicen los trámites para facilitar su ocupación lo antes posible.

La vivienda como principal preocupación social

El representante socialista ha subrayado que el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, algo que, según afirma, queda reflejado en diferentes estudios de opinión pública.

En este contexto, ha defendido la necesidad de una respuesta coordinada entre administraciones para aumentar la oferta de vivienda pública y facilitar el acceso a precios asequibles.

Llamamiento a acelerar la ejecución de proyectos

Bergaz ha insistido en que la situación requiere una actuación “urgente y coordinada” por parte de las instituciones implicadas, con el objetivo de dar salida a los proyectos ya planificados y reducir la lista de demandantes.

Además, ha anunciado que su grupo parlamentario continuará impulsando iniciativas en el Parlamento de Canarias para reclamar mayor agilidad en la construcción de vivienda protegida destinada a la población de Lanzarote y La Graciosa.

El aumento de demandantes de vivienda protegida en Lanzarote se enmarca en un problema más amplio que afecta a todo el archipiélago. La combinación de alta demanda, limitada oferta de suelo y aumento de precios ha convertido el acceso a la vivienda en uno de los principales retos sociales y políticos en Canarias.