La población de Lanzarote aumenta hasta los 166.878 habitantes y casi el 25% es extranjera

El Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote ha publicado este martes el documento Lanzarote en Cifras 2025, un informe que recopila los principales indicadores estadísticos de la isla. Esta edición, disponible en formato bilingüe, ofrece una visión global y actualizada sobre aspectos clave como población, economía, turismo, medioambiente o infraestructuras.

La consejera responsable del área, Ascensión Toledo, ha destacado la utilidad de esta herramienta como base para la toma de decisiones públicas y la planificación estratégica. Según ha señalado, disponer de datos fiables y actualizados resulta fundamental para diseñar políticas ajustadas a la realidad insular.

Crecimiento demográfico y diversidad poblacional

Uno de los aspectos más destacados del estudio es el aumento de la población. Lanzarote alcanza en 2025 los 166.878 habitantes, consolidando su tendencia de crecimiento. La capital, Arrecife, continúa siendo el municipio más poblado, con 70.265 residentes.

El documento también refleja la creciente diversidad demográfica de la isla. La población extranjera representa ya el 24,6% del total, con presencia significativa de ciudadanos procedentes de Colombia, Reino Unido, Italia, Marruecos y Alemania. Este dato pone de manifiesto el carácter abierto y multicultural de Lanzarote.

Estabilidad económica y peso del sector servicios

En el ámbito económico, el informe contabiliza 5.157 empresas activas, lo que evidencia cierta estabilidad en el tejido empresarial. Las afiliaciones a la Seguridad Social alcanzan las 78.550, mientras que la tasa de paro se sitúa en el 11,9%.

Estos datos confirman la fuerte dependencia de la economía insular del sector servicios, especialmente en actividades como el comercio, la hostelería y el transporte.

El turismo, motor principal de la economía

El turismo sigue siendo el pilar fundamental de la economía lanzaroteña. Durante 2025, la isla recibió 3.455.201 turistas, con un claro predominio del mercado británico, que aportó más de 1,7 millones de visitantes.

La ocupación alojativa media se situó en el 85,6%, mientras que los ingresos del sector superaron los 1.021 millones de euros. A esta cifra se suma el impacto económico del alquiler vacacional, que generó 272,9 millones de euros.

Transporte y conectividad: claves para la movilidad

El informe también analiza la movilidad y las infraestructuras de transporte. El Aeropuerto César Manrique-Lanzarote registró en 2025 un total de 8.920.901 pasajeros y 72.949 operaciones aéreas, consolidando su papel como principal puerta de entrada a la isla.

En el ámbito marítimo, los puertos de Lanzarote y La Graciosa sumaron 3.120.394 pasajeros, de los cuales 663.396 eran cruceristas. Estas cifras evidencian la relevancia de la conectividad para el desarrollo económico y turístico.

Educación, sanidad y vivienda: indicadores sociales

En el plano social, el informe recoge que la población escolar no universitaria se mantiene estable, con 24.462 alumnos en el curso 2025/2026.

En cuanto a la sanidad, las listas de espera sitúan en 1.185 personas la espera quirúrgica y en 2.486 la correspondiente a consultas de especialidades médicas.

Uno de los aspectos más relevantes es la situación del mercado inmobiliario. El precio medio de la vivienda alcanza los 2.894 euros por metro cuadrado, lo que confirma la presión sobre el acceso a la vivienda en la isla, una cuestión que preocupa tanto a residentes como a las administraciones.

Medioambiente y sostenibilidad del territorio

El informe dedica un apartado destacado a los indicadores ambientales. Lanzarote cuenta con una superficie de 845,9 km², de los cuales el 42% está protegido, lo que subraya la importancia de conservar su patrimonio natural.

En materia energética, la producción eléctrica alcanzó los 740.889 MWh, mientras que el consumo de agua se situó en 14,1 millones de metros cúbicos.

Respecto a los residuos, el Complejo Ambiental de Zonzamas registró 93.013 toneladas de residuos urbanos domiciliarios, una cifra que refleja los retos en gestión de residuos y sostenibilidad.

El informe puede consultarse y descargarse en la web oficial del Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote.