El PSOE denuncia nuevos colapsos de tráfico en Timanfaya y reclama activar el plan de guaguas lanzadera

El Parque Nacional de Timanfaya vuelve a registrar colas de tráfico en sus accesos. El PSOE de Lanzarote ha denunciado este lunes una nueva situación de colapso circulatorio, marcada por largas colas de vehículos y una gestión que consideran insuficiente para controlar la entrada de visitantes.

Según los socialistas, este escenario no es puntual, sino que se repite con frecuencia en uno de los espacios naturales más emblemáticos de la isla. La acumulación de coches y la falta de regulación efectiva han obligado en varias ocasiones a la intervención del SEPRONA, encargado de velar por el cumplimiento de la normativa medioambiental.

Intervenciones para hacer cumplir los límites legales

El PSOE recuerda que existe un límite máximo de 90 vehículos estacionados en determinadas zonas del parque, una restricción que responde a criterios de seguridad y conservación del entorno. Sin embargo, denuncian que este límite se supera de forma reiterada.

Ante esta situación, agentes del SEPRONA han tenido que actuar para regular el acceso y evitar que se invadan áreas protegidas. Para los socialistas, este hecho evidencia una falta de control en la gestión diaria del parque.

Benjamín Perdomo, consejero del PSOE enel Cabildo de Lanzarote / La Provincia

Desde el partido consideran que la intervención de este cuerpo de la Guardia Civil pone de manifiesto que las competencias de ordenación no se están ejerciendo de forma adecuada por parte de la administración insular.

Críticas a la gestión del Cabildo de Lanzarote

El consejero socialista y exresponsable de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, Benjamín Perdomo, ha atribuido esta situación a la falta de actuación del actual grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote, presidido por Oswaldo Betancort.

Perdomo ha señalado que las imágenes de colas prolongadas, vehículos ocupando espacios no habilitados y la ausencia de control son consecuencia directa de la inacción institucional. A su juicio, no se trata de un problema nuevo, sino de una situación que se repite en el tiempo sin que se adopten soluciones estructurales.

Un plan de movilidad pendiente de aplicar

El PSOE asegura que durante la pasada legislatura dejó preparado un protocolo específico para ordenar el acceso a Timanfaya, con el objetivo de reducir la presión del tráfico privado en el parque.

Entre las medidas contempladas se incluye la habilitación de dos aparcamientos disuasorios en los municipios de Tinajo y Yaiza, así como la implantación de un sistema de guaguas lanzadera que trasladaría a los visitantes hasta el parque.

Impacto en la sostenibilidad y la experiencia turística

Desde el PSOE advierten de que el actual escenario no solo afecta a la conservación del entorno, sino también a la imagen de Lanzarote como destino turístico sostenible.

La saturación de vehículos genera molestias tanto a residentes como a visitantes, con tiempos de espera prolongados y una experiencia menos satisfactoria.

Petición de medidas urgentes

Ante esta situación, el PSOE de Lanzarote ha solicitado al actual grupo de gobierno, formado por Coalición Canaria y Partido Popular, que active de manera inmediata el plan diseñado en la legislatura anterior.

La propuesta pasa por poner en marcha el sistema de transporte colectivo y los aparcamientos disuasorios, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa, reducir la presión sobre el entorno natural y mejorar la gestión del acceso.

Los socialistas insisten en que lo que está en juego es la credibilidad de Lanzarote como territorio comprometido con la protección de su paisaje. En este sentido, consideran que la falta de medidas puede poner en riesgo tanto la sostenibilidad del parque como la percepción exterior de la isla.