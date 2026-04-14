El Puerto de Arrecife gana peso como hub logístico con el interés de Boluda en una nueva concesión en la terminal de contenedores

El Puerto de Arrecife continúa consolidando su papel como infraestructura clave dentro del sistema portuario canario. En este contexto, el interés del grupo naviero Boluda Container Factory por ocupar una superficie en el muelle de Los Mármoles ha reactivado el debate sobre el crecimiento del recinto y su papel como nodo logístico entre Europa, África y el Atlántico.

El anuncio, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 13 de abril, abre el proceso de información pública para la solicitud de una concesión demanial de 5.068 metros cuadrados en la zona portuaria de Arrecife, con el objetivo de destinarla al mantenimiento, reparación y acondicionamiento de contenedores refrigerados y no refrigerados.

Una concesión en tramitación en el Muelle de Los Mármoles

La petición de Boluda se centra en una parcela situada en el Área Funcional 5 del puerto de Los Mármoles, uno de los espacios más activos del recinto capitalino. Según el procedimiento habitual, la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha abierto un plazo de un mes de información pública, durante el cual otras empresas podrán presentar proyectos alternativos sobre el mismo espacio.

El trámite se enmarca en la normativa portuaria estatal, concretamente en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que regula el uso del dominio público portuario y las concesiones administrativas.

Arrecife como enclave estratégico en el Atlántico

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha valorado positivamente este movimiento empresarial, destacando que la ciudad está reforzando su posición como hub marítimo y logístico en el Atlántico medio.

De León, que además forma parte del consejo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, subraya que la capital de Lanzarote se encuentra en una ubicación privilegiada: es el puerto canario más cercano a la península ibérica y a otras regiones del continente europeo, lo que favorece las conexiones comerciales internacionales.

Este posicionamiento estratégico convierte al puerto de Arrecife en un punto de tránsito relevante para mercancías y actividad vinculada al transporte marítimo.

Crecimiento del tráfico de contenedores en 2025

Los datos de actividad portuaria refuerzan esta visión de crecimiento. Según las estadísticas oficiales, durante los doce meses de 2025 el puerto de Arrecife registró un movimiento de 525.683 contenedores, lo que supone un incremento del 3,11 % respecto al año anterior.

Además, en el primer trimestre de 2026 ya se han contabilizado 239.495 toneladas de mercancías y 77.733 contenedores desembarcados, cifras que confirman la tendencia al alza en el tráfico de carga.

Estos indicadores sitúan al puerto como una infraestructura en expansión dentro del sistema portuario estatal, gestionado en Canarias por la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

El impacto del puerto en la economía de Lanzarote

El regidor capitalino ha destacado también la relevancia económica del puerto no solo en el ámbito logístico, sino también en el turístico. Según ha señalado, Arrecife concentra más del 30% del negocio vinculado al tráfico de cruceros en la provincia de Las Palmas, lo que lo convierte en un motor clave para la economía insular.

Este flujo constante de pasajeros y mercancías tiene un impacto directo en sectores como el comercio, la hostelería, el transporte o los servicios auxiliares.

Más suelo industrial para atraer nuevas empresas

Junto al crecimiento portuario, el Ayuntamiento de Arrecife ha puesto el foco en la planificación urbanística como herramienta para reforzar la actividad económica. El denominado Plan Supletorio de Arrecife contempla la clasificación de 49,3 hectáreas de suelo industrial, destinadas a la implantación de nuevas empresas y actividades productivas.

Estas zonas se ubican principalmente en áreas cercanas a las conexiones viarias con el puerto, lo que facilita la logística y el transporte de mercancías.

El objetivo, según el consistorio, es favorecer la llegada de inversiones vinculadas a la industria, la logística y los servicios avanzados.

Economía azul: el eje del desarrollo futuro

El alcalde ha reiterado que la estrategia de desarrollo de Arrecife y de Lanzarote pasa por la llamada economía azul, un modelo basado en el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y las actividades vinculadas al mar.

Este enfoque incluye sectores como el transporte marítimo, la logística portuaria, la reparación naval, la investigación oceánica y el turismo costero.

El papel del puerto de Arrecife en la red canaria

El puerto de Arrecife forma parte de una red estratégica de infraestructuras en Canarias, junto a otros enclaves como Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife. Su función como punto intermedio entre rutas atlánticas lo convierte en un espacio clave para el tránsito de mercancías entre Europa, África y América.

La posible implantación de nuevas actividades logísticas, como la solicitada por Boluda, podría reforzar esta posición dentro del sistema portuario.