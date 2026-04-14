Tías reúne a 15 escuelas de danza de Lanzarote en la XV edición del Día Internacional de la Danza

El municipio de Tías acogerá este sábado, 18 de abril, una nueva edición del Día Internacional de la Danza en Lanzarote, una cita cultural que alcanza ya su decimoquinta edición bajo este formato y que se ha consolidado como uno de los encuentros artísticos más importantes de la isla.

El evento tendrá lugar a las 19:00 horas en el Pabellón Municipal de Deportes de Tías y reunirá a 15 escuelas de danza de distintos municipios de Lanzarote, en una jornada que pondrá en valor el talento local y el trabajo formativo que se realiza durante todo el año en la isla.

La organización corre a cargo de la Escuela de Danza Beatrice Senent, con el apoyo del Ayuntamiento de Tías.

Un evento con más de dos décadas de historia en Lanzarote

Aunque hoy es conocido como Día Internacional de la Danza, el proyecto nació en 2003 bajo el nombre de Concentración de Danza, en un contexto en el que Lanzarote no contaba con espacios específicos ni grandes encuentros dedicados a esta disciplina artística.

Con el paso del tiempo, la iniciativa ha evolucionado tanto en formato como en participación, adaptándose a los cambios culturales y sociales de la isla. Hace quince años adoptó su denominación actual, consolidándose como una celebración estable dentro del calendario cultural insular.

Hoy, este evento no solo reúne a escuelas de danza, sino que se ha convertido en un espacio de convivencia artística y educativa.

Presentación, en el Ayuntamiento de Tías, del Día Internacional de la Danza. / La Provincia

Más de 500 participantes en una cita cultural consolidada

Una de las cifras más destacadas de esta edición es la participación de más de 500 niños y niñas, que subirán al escenario para mostrar coreografías trabajadas durante los últimos meses en sus centros de formación.

Las actuaciones permitirán ver diferentes estilos de danza, desde clásico hasta contemporáneo, pasando por otras disciplinas modernas que forman parte del aprendizaje de los jóvenes bailarines.

Este volumen de participación refleja el crecimiento del evento y su consolidación como una plataforma de visibilidad para el talento local.

La danza como herramienta educativa y social

Desde el Ayuntamiento de Tías se ha puesto en valor el papel de la danza más allá del ámbito artístico. El alcalde, José Juan Cruz, ha destacado que este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer la cohesión social y a crear espacios de encuentro comunitario.

En la misma línea, la concejala de Cultura, Pepa González, ha subrayado la evolución del proyecto, que ha sabido crecer y mantenerse a lo largo del tiempo gracias al esfuerzo conjunto de escuelas, docentes y alumnado.

Por su parte, el teniente de alcalde, Nicolás Saavedra, ha resaltado el valor educativo de la danza como herramienta que fomenta la disciplina, el trabajo en equipo y la expresión emocional desde edades tempranas.

Un proyecto impulsado por la comunidad educativa y artística

La responsable de la Escuela de Danza Beatrice Senent ha destacado el carácter colectivo del evento, que no sería posible sin la implicación de las distintas escuelas de la isla. Según ha señalado, el encuentro se ha convertido en un espacio donde se comparte aprendizaje, creatividad y experiencias entre alumnado y profesorado.

El evento se ha consolidado como un punto de encuentro intergeneracional, en el que familias y público general pueden disfrutar de la evolución artística de los jóvenes bailarines.

Un referente cultural en Lanzarote

Con el paso de los años, el Día Internacional de la Danza en Tías se ha convertido en un referente dentro de la agenda cultural de Lanzarote. Su carácter participativo y su continuidad han permitido que cada edición incremente tanto el número de participantes como el interés del público.

El Ayuntamiento de Tías ha mantenido su apoyo constante desde los inicios del proyecto, apostando por la cultura como herramienta de desarrollo social y cohesión territorial.

La danza como punto de encuentro en la isla

Más allá del espectáculo, el evento se plantea como una jornada de convivencia entre escuelas, alumnado, profesorado y familias. La organización insiste en que el objetivo principal es crear un espacio donde la danza sea un lenguaje común que fomente valores como el respeto, la cooperación y la expresión artística.

El formato del encuentro permite que diferentes centros compartan escenario, generando una experiencia colectiva que refuerza el tejido cultural de la isla.

Una cita abierta al público en el calendario cultural de abril

El evento está abierto a toda la ciudadanía y se espera una amplia asistencia de público, como en ediciones anteriores. El carácter gratuito y participativo de la jornada facilita el acceso a la cultura y refuerza la implicación de la comunidad local.

Con esta XV edición, el Día Internacional de la Danza en Tías reafirma su papel como una de las principales citas culturales de Lanzarote, consolidando un proyecto que ha sabido crecer durante más de dos décadas y que continúa apostando por la formación, el talento y la creatividad como motores de la vida cultural insular.