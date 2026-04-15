Arrecife impulsa la rehabilitación del casco antiguo y autoriza nuevas viviendas

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Arrecife continúa avanzando en su estrategia de mejora urbana con nuevas actuaciones centradas en el casco histórico de la capital lanzaroteña.

En la última sesión de la Junta de Gobierno Local, se ha dado un nuevo impulso a la rehabilitación de esta zona mediante un proyecto que busca modernizar infraestructuras y mejorar el entorno urbano.

Este avance se produce en el marco de la cooperación con el Cabildo de Lanzarote, con el que el consistorio trabaja en la ejecución de la segunda fase del proyecto de adecuación del casco antiguo.

Intervenciones en varias calles del municipio

El plan de rehabilitación contempla actuaciones en distintas vías del municipio, entre ellas:

Calle Sol

Calle Resguardo

Calle Grieta

Calle Otilia Díaz

En estos espacios se llevarán a cabo trabajos destinados a mejorar el estado de las calles, renovar infraestructuras y reforzar la accesibilidad. El objetivo es avanzar hacia una ciudad más funcional y adaptada a las necesidades actuales de sus habitantes.

Desde el área de Urbanismo, dirigida por Maciot Cabrera, se destaca que este tipo de proyectos permiten actuar de manera coordinada y eficiente en zonas que requieren una renovación integral.

Licencias para nuevas viviendas

En la misma Junta de Gobierno se han autorizado licencias urbanísticas que permitirán la construcción de tres nuevas viviendas en el municipio, contribuyendo así a ampliar la oferta residencial en Arrecife. En relación a este aspecto, Cabrera ha resaltado que “la generación de nuevas viviendas es una prioridad. Seguimos facilitando el desarrollo urbanístico responsable para dar respuesta a la demanda habitacional existente en la ciudad”.

Demolición de almacenes para hacer viviendas

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este jueves la licencia para la demolición de antiguos almacenes en la calle La Inés, junto a la academia Microsistemas, lo que permitirá la construcción de un nuevo edificio destinado a viviendas y locales comerciales, ha anunciado el alcalde, Yonathan de León.

Este proyecto se suma a otros tres inmuebles residenciales que ya se encuentran en fase de ejecución en la misma vía, lo que refleja el creciente interés por desarrollar promociones inmobiliarias en esta zona de la capital lanzaroteña.

Publicación de Facebook sobre la demolición de antiguos almacenes en la calle La Inés, en Arrecife, para hacer viviendas.

Aumento de la demanda de vivienda en la capital

El edil destaca que el proceso de renovación de las calles está favoreciendo la llegada de nuevas inversiones. Según indica, cada vez más familias muestran interés en residir en Arrecife, tanto en el centro como en los distintos barrios.

Este incremento de la demanda también se está trasladando al ámbito empresarial, donde pequeñas y medianas empresas están impulsando nuevos proyectos de construcción. Prueba de ello es el aumento en el número de solicitudes de licencias urbanísticas registradas en los últimos meses.

Renovación de la calle La Inés

Además de las nuevas edificaciones, el Ayuntamiento tiene previsto licitar durante 2026 las obras de renovación integral de la calle La Inés, dentro de un plan más amplio de mejora del entorno urbano.

Estas actuaciones buscan modernizar la imagen de la ciudad, mejorar la accesibilidad y adaptar los espacios públicos a las necesidades actuales de los vecinos.