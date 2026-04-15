Yaiza prohíbe el baño en Playa Dorada por contaminación bacteriana
El Ayuntamiento de Yaiza adopta la decisión tras detectar un informe de Salud Pública la presencia de enterococos intestinales
El Ayuntamiento de Yaiza ha ordenado el cierre temporal al baño de Playa Dorada, situada en la zona turística de Playa Blanca, tras detectarse contaminación bacteriana en sus aguas. La medida se adoptó este miércoles al mediodía, siguiendo un informe emitido por los servicios de Salud Pública de Canarias.
Según la información facilitada por el Consistorio sureño, los análisis han revelado la presencia de enterococos intestinales, un tipo de bacteria que puede suponer un riesgo para la salud de los bañistas.
Ante esta situación, las autoridades locales han solicitado a residentes y visitantes que respeten la señalización instalada en la playa, donde se prohíbe expresamente el baño hasta nuevo aviso.
Nuevos análisis para determinar la evolución
El consistorio ha informado de que durante este jueves se procederá a la toma de nuevas muestras de agua, que serán analizadas en laboratorio para evaluar la evolución de la calidad del agua y determinar si se mantiene la contaminación.
Paralelamente, la administración municipal ha iniciado una investigación para esclarecer el origen del vertido o incidente que ha provocado esta situación. Este tipo de controles forma parte de los protocolos habituales de vigilancia sanitaria en zonas de baño.
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