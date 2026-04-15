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El PSOE denuncia un error en la administración de un medicamento a un anciano en una residencia de Lanzarote: "Le provocó convulsiones"

La formación socialista asegura que el Cabildo tenía conocimiento de la falta de personal sanitario en las residencias Amavir en Haría y Tías, pero no tomó medidas ni ofreció explicaciones públicas

Residencia de ancianos del Cabildo de Lanzarote en Haría, gestionada por Amavir

Residencia de ancianos del Cabildo de Lanzarote en Haría, gestionada por Amavir / A. H.

Aránzazu Fernández

El PSOE de Lanzarote ha denunciado públicamente este miércoles una situación que califica de “extrema gravedad” en residencias de mayores de la isla. Según la formación, la falta prolongada de personal médico y sanitario en los centros Amavir de Tías y Haría habría generado un escenario de riesgo para la salud de los residentes.

Entre los hechos señalados, destaca un caso concreto en el que un usuario sufrió convulsiones un anciano de la residencia que gestiona Amavir en Haría tras la administración de medicación por parte de personal no cualificado, una situación que, según la denuncia, era conocida por el Cabildo de Lanzarote.

Falta de personal sanitario durante periodos prolongados

De acuerdo con la información trasladada por el grupo socialista, las residencias habrían atravesado largos periodos sin médico ni personal sanitario suficiente, una carencia que ya había sido advertida previamente.

Benjamín Perdomo y Ariagona González, consejeros del PSOE en el Cabildo de Lanzarote

Benjamín Perdomo y Ariagona González, consejeros del PSOE en el Cabildo de Lanzarote / La Provincia

Esta ausencia de profesionales esenciales habría obligado, en determinados momentos, a que trabajadores sin la formación adecuada asumieran tareas como la administración de medicamentos. Una práctica que, según subrayan, supone un riesgo directo para la seguridad de personas mayores y dependientes.

La portavoz socialista en el Cabildo, Ariagona González, insiste en que no se trata de un incidente puntual, sino del resultado de una situación mantenida en el tiempo.

Consecuencias para los residentes

La falta de supervisión médica en la administración de tratamientos habría tenido consecuencias en la salud de algunos usuarios. Según la denuncia, varios residentes sufrieron efectos secundarios, siendo el caso más grave el de una persona que experimentó convulsiones.

Desde el PSOE consideran que estos hechos evidencian una cadena de fallos asistenciales, ya que la atención en este tipo de centros requiere la presencia constante de profesionales cualificados.

“Cuando faltan médicos y personal sanitario, no estamos ante un problema organizativo menor, sino ante una ruptura de las garantías asistenciales”, ha señalado González.

Amavir denuncia a trabajadores por tratos vejatorios a los ancianos en la residencia de Tías

Amavir denuncia a trabajadores por tratos vejatorios a los ancianos en la residencia de Tías

La Provincia

Responsabilidad institucional bajo la lupa

Uno de los aspectos más controvertidos del caso es que, según el grupo socialista, el Cabildo tenía conocimiento de estas deficiencias. Pese a ello, denuncian que no se han ofrecido explicaciones públicas detalladas ni se han aclarado las medidas adoptadas para corregir la situación.

Desde el PSOE se considera especialmente preocupante que la administración insular no haya actuado con la rapidez y transparencia que exige un problema de estas características.

En este sentido, la formación política ha anunciado que solicitará información sobre:

  • Desde cuándo se conocían las carencias de personal
  • Qué medidas se adoptaron para solucionarlas
  • Por qué se permitió la administración de medicación sin supervisión
  • Qué actuaciones se llevaron a cabo tras los incidentes registrados

Reacciones y exigencias políticas

El PSOE de Lanzarote ha sido contundente al valorar lo ocurrido, calificando la situación de “inasumible” y reclamando responsabilidades. Desde la formación insisten en que no se puede normalizar que la atención en residencias dependa de la improvisación o de la sobrecarga de trabajadores.

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Además, advierten de que este tipo de situaciones afectan a un colectivo especialmente vulnerable, como son las personas mayores y dependientes, que requieren cuidados continuos y especializados.

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