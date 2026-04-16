Arrecife impulsa una rampa accesible en la playa de El Cable pendiente de la autorización de Costas

El Ayuntamiento de Arrecife avanza en su plan para mejorar la accesibilidad en el litoral conejero con la tramitación de un proyecto que permitirá instalar una pasarela-rampa accesible en la playa de El Cable, ubicada junto a la urbanización del mismo nombre. La Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario tramita la solicitud del Consistorio capitalino para poder llevar acabo esa intervención.

Según ha informado este jueves el Ayuntamiento, el proyecto será sometido en las próximas semanas a exposición pública en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), un paso previo imprescindible para obtener la concesión administrativa que permita ejecutar las obras en este tramo del litoral.

Una infraestructura adaptada a la movilidad reducida

La actuación contempla la instalación de una estructura que facilite el acceso al mar, teniendo en cuenta la orografía de la playa de El Cable, una zona donde las condiciones del terreno dificultan el baño, especialmente para personas con movilidad reducida.

La futura pasarela permitirá el acceso al agua tanto en situaciones de bajamar como de pleamar, mejorando así la usabilidad de la playa durante todo el ciclo de mareas. La infraestructura se ubicará en las proximidades del centro de actividades náuticas de la capital.

Licitación prevista para 2026

El Ayuntamiento, liderado por el alcalde Yonathan de León, tiene previsto sacar a licitación las obras durante el segundo semestre de 2026, una vez se obtenga la autorización definitiva por parte de Costas.

El proyecto forma parte de un plan de inversiones más amplio impulsado por el grupo de gobierno municipal para el periodo 2026-2027. La solicitud de concesión fue aprobada por unanimidad en el pleno municipal celebrado en noviembre del pasado año.

Plan de mejoras en las playas de Arrecife

La concejala de Playas y Medio Ambiente, Davinia Déniz, ha señalado que esta actuación se integra en una estrategia más amplia orientada a mejorar la accesibilidad en las playas del municipio.

En este sentido, el consistorio ya ha ejecutado recientemente mejoras en la playa de La Arena, situada junto al Castillo de San José, con una inversión cercana a los 500.000 euros. Estas obras incluyeron también la renovación de un tramo del paseo peatonal entre esta fortificación y la zona de Los Mármoles.

Potenciar la actividad náutica en el litoral capitalino

El proyecto de mejoras en las playas de Arrecife forma parte de la iniciativa para posicionar la bahía de Arrecife como un referente en el ámbito náutico dentro de Canarias, planificación desarrollada en colaboración con la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, la cual busca atraer tanto a residentes como a visitantes interesados en actividades vinculadas al mar.

Rehabilitación del Parque Temático

De forma paralela, el Ayuntamiento de Arrecife también tiene en marcha la transformación integral del Parque Temático, ubicado cerca de la playa de El Reducto.

Este proyecto, actualmente en exposición pública, contempla una inversión cercana a los 10 millones de euros, y espera el visto bueno de Costas para avanzar en su tramitación.