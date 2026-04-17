Drágana, la artista canaria que conquista focos (y titulares): activista, deportista de élite y nueva ilusión de Pepín Liria

En medio del foco mediático que rodea al torero Pepín Liria, hay un nombre que ha irrumpido con fuerza propia y que va mucho más allá del interés del papel couché: Drágana, una joven artista canaria que combina música, activismo y un pasado brillante en el deporte.

Su aparición pública junto al diestro en un evento solidario celebrado en Madrid —organizado por la Fundación Xana— ha despertado la curiosidad. Pero lo cierto es que su trayectoria ya venía construyéndose mucho antes, lejos de los focos y con identidad propia.

Raíces canarias y compromiso social

Con solo 26 años, Drágana representa una nueva generación de creadoras con discurso. De padre guineano y madre canaria, su identidad está profundamente marcada por esa mezcla cultural que también define su activismo.

La artista ha destacado especialmente por su lucha contra el racismo y la xenofobia, utilizando tanto su voz como su presencia pública para visibilizar realidades que a menudo quedan al margen.

Drágana y Pepín. / La Provincia

Su proyección en Canarias se consolidó, entre otros hitos, con su participación en campañas institucionales vinculadas al Cabildo de Lanzarote, donde puso voz a iniciativas relacionadas con el Día de la Mujer.

Mucho más que música: disciplina y formación

Aunque su faceta artística es la más visible, Drágana también ha desarrollado un perfil formativo alejado del escenario. Ha estudiado para ser auxiliar de farmacia y mantiene intereses ligados al bienestar, la estética y el deporte.

En sus redes sociales, además, muestra una clara pasión por viajar, reflejando una personalidad inquieta y abierta al mundo.

De promesa del baloncesto a referente emergente

Antes de la música, hubo otra pasión que marcó su adolescencia: el baloncesto. Y no de forma anecdótica. Drágana fue considerada una de las jugadoras con mayor proyección en Canarias, destacando por su versatilidad y físico.

Llegó a formar parte de las categorías inferiores de la selección española (U12, U13 y U14), un dato que refleja el nivel competitivo que alcanzó en sus primeros años.

Drágana / La Provincia

Su talento no pasó desapercibido. Diversos clubes nacionales siguieron de cerca su evolución, valorando su capacidad para adaptarse a distintas posiciones en la cancha.

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Uno de sus momentos más destacados llegó en 2016, cuando fue reconocida como jugadora revelación del Campeonato de España Endesa Cadete, proclamándose campeona con el CB Islas Canarias. En aquella final firmó una actuación sobresaliente que le valió el MVP, con estadísticas que confirmaban su potencial.