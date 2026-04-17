Playa Blanca gana 100 nuevas plazas de aparcamiento con la reforma de la Avenida Papagayo

El Ayuntamiento de Yaiza avanza en la rehabilitación de la Avenida Papagayo, en Playa Blanca, con una primera fase que ya permite incorporar un centenar de nuevas plazas de aparcamiento en el centro del núcleo turístico.

La actuación se centra en el tramo comprendido entre la Iglesia del Carmen y el centro comercial Papagayo, donde se han habilitado 35 plazas en una parcela pública situada detrás del templo y otras 65 en batería a lo largo de la propia avenida. Además, esta vía pasará a tener un único sentido de circulación en dirección a Las Coloradas, en el tramo entre la iglesia y la calle Maciot.

El nuevo aparcamiento junto a la iglesia contará con plazas reservadas para personas con movilidad reducida, así como zonas específicas para motos y para carga y descarga, con el objetivo de facilitar la actividad del sector hostelero de la zona.

La primera fase suma estacionamientos junto a la Iglesia del Carmen y prevé otras 300 plazas gratuitas en la siguiente etapa / LP/DLP

El alcalde, Óscar Noda, ha adelantado que el proyecto continuará en una segunda fase con la creación de unas 300 plazas públicas y gratuitas en la explanada situada frente al hotel Princesa Yaiza. Esta intervención incluirá también la adecuación y asfaltado de este espacio, ampliando así la capacidad de estacionamiento en Playa Blanca.

La rehabilitación completa de la Avenida Papagayo se extenderá hasta la rotonda de Ciudad Jardín y cuenta con una inversión global de 2,6 millones de euros financiados íntegramente con fondos municipales.

Por su parte, el concejal de Obras Públicas, Ángel Lago, ha destacado que se trata de un proyecto integral que no solo mejora el firme y la señalización, sino que también incorpora nuevas aceras, elimina barreras arquitectónicas y refuerza la iluminación, con el objetivo de aumentar la seguridad tanto de conductores como de peatones.

Además, el Ayuntamiento prevé iniciar en breve otro proyecto relevante para la localidad: la mejora integral de la entrada a Playa Blanca por Femés, en el tramo entre las rotondas de Plabacón y la urbanización Marcastell, con una inversión de 1,3 millones de euros.

El Consistorio ha pedido disculpas por las posibles molestias derivadas de las obras, que buscan mejorar la movilidad y los servicios en uno de los principales enclaves turísticos del municipio.