Reabren al baño Playa Dorada en Playa Blanca (Lanzarote) tras el visto bueno de Salud Pública

El Ayuntamiento de Yaiza ha reabierto este viernes al baño la Playa Dorada, en Playa Blanca, después de recibir el último informe de Salud Pública que confirma que el agua vuelve a ser apta.

La restricción se había activado el pasado miércoles debido a la detección de contaminación bacteriana, lo que obligó a izar la bandera roja y prohibir el acceso al agua durante varios días.

Desde el Consistorio han agradecido la colaboración de los bañistas, que respetaron en todo momento la señalización y las medidas adoptadas mientras se mantenía la alerta.

A pesar de la reapertura, Salud Pública continuará realizando controles y análisis de las muestras de agua para garantizar la seguridad. Paralelamente, el Ayuntamiento sigue investigando el origen del vertido que provocó el cierre, en coordinación con el Consorcio del Agua de Lanzarote.