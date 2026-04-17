Yaiza ofrece experiencias locales para turistas de alto poder económico

Óscar Noda, alcalde de Yaiza y miembro del Consejo Asesor de Puertos Canarios, remitió esta semana a la dirección del ente público empresarial, adscrito a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, un informe de 45 páginas con información de interés turístico, recursos naturales, culturales, históricos y recreativos y servicios públicos, para cruceristas de alto poder adquisitivo «que buscan experiencias más íntimas, personalizadas y con un enfoque en la calidad y la autenticidad del destino».

Aparte de esta memoria repleta de información, mapas con localizaciones y datos, el alcalde confía antes que nada «en la confirmación de la contratación de todos los servicios portuarios, remolque, amarres y practicaje, para recibir sin incidencias el primer crucero el próximo mes de noviembre, tal y como nos dijo el director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, en su visita del pasado 31 de marzo a Playa Blanca».

En cuanto a la oferta turística, Óscar Noda expone que «uno de los aspectos más importantes a considerar es la conciencia del impacto de la actividad turística en el destino. En el caso del turismo de cruceros boutique, los cruceristas se preocupan por el medio ambiente y el impacto social del turismo, buscando opciones tradicionales, sostenibles y responsables».

Yaiza dibuja un perfil de turista ajustado al mercado: un visitante que le gusta aprender sobre la cultura popular, la historia y la naturaleza del destino, que prefiere experiencias inmersivas y busca tranquilidad para el disfrute pleno de ambientes serenos, se trata de ofrecer vivencias relajadas y muy personales como puede ser la visita a una quesería, bodega o taller de artesanía.

El Ayuntamiento de Yaiza describe uno a uno los trece pueblos de su término municipal y las opciones que ofrece cada uno de ellos, además, por supuesto, de sitios emblemáticos que están en cualquier guía o búsqueda de internet, llámese Playas de Papagayo o Parque Nacional de Timanfaya.

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La enogastronomía está muy presente en la propuesta municipal, como está presente en el vídeo centrado en el turismo de cruceros que Yaiza preparó para las distintas acciones que la Sociedad de Promoción de Lanzarote (SPEL) y Puertos Canarios puedan emprender en la comercialización del Puerto de Playa Blanca para impulsar el turismo de cruceros medianos o tipo boutique.