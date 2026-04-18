Sin rastro del senderista uruguayo desaparecido en Lanzarote: continúa la búsqueda de Miguel Ángel Gentile
El dispositivo de búsqueda de Miguel Ángel Gentile, el senderista uruguayo de 41 años desaparecido en el norte de Lanzarote, continúa activo este viernes sin que, por el momento, se haya logrado localizar al hombre. El operativo se mantiene desplegado desde el pasado miércoles, cuando se tuvo constancia de su desaparición.
Durante la jornada de hoy participan efectivos de la Policía Local de Haría y bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote. Desde el parque de Arrecife se están realizando labores de rastreo con drones para inspeccionar zonas de difícil acceso, mientras que bomberos del parque de La Graciosa trabajan en la franja costera con una moto de agua, ampliando así el radio de búsqueda por mar.
Las tareas se centran principalmente en el entorno del Risco de Famara, uno de los puntos donde se sospecha que pudo transitar el senderista, aunque también se han extendido a otras áreas cercanas como Guinate, en el municipio de Haría. Se trata de una zona de difícil orografía, con acantilados y senderos escarpados, lo que complica las labores de localización.
Miguel Ángel Gentile fue visto por última vez en el norte de la isla y su vehículo fue localizado en las inmediaciones de Ye, lo que llevó a activar el operativo de búsqueda. Desde entonces, los equipos de emergencia trabajan de forma coordinada por tierra, aire y mar con el objetivo de cubrir el mayor terreno posible.
Por el momento, el dispositivo continúa activo a la espera de nuevos indicios que permitan dar con el paradero del senderista.
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