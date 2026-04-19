Ni Barcelona, ni Madrid: la ciudad menos saludable de España está en Canarias

Una ciudad canaria, la menos saludable de toda España: ni parques, ni gimnasios ni espacios verdes suficientes. La conclusión ha sorprendido a muchos ciudadanos, especialmente por la imagen que proyecta el archipiélago como destino ligado al bienestar, el deporte al aire libre y el clima privilegiado.

Sin embargo, un reciente análisis elaborado por la plataforma Zava coloca a Arrecife en el último puesto del ranking nacional de ciudades saludables. El informe evalúa factores que influyen directamente en la calidad de vida diaria, como la disponibilidad de instalaciones deportivas, el acceso a zonas verdes, los servicios sanitarios cercanos y las condiciones urbanas que favorecen hábitos saludables.

El resultado sitúa a la capital de Lanzarote en una posición delicada frente a otras ciudades españolas que sí han reforzado sus políticas de bienestar urbano.

Una ciudad canaria lejos de la imagen saludable del archipiélago

Canarias suele asociarse a vida activa, temperaturas suaves y contacto con la naturaleza. Playas, senderismo, ciclismo o deportes acuáticos forman parte del estilo de vida que atrae cada año a millones de visitantes.

Pero una cosa es el entorno natural de una isla y otra muy distinta la realidad cotidiana dentro de una ciudad. En el caso de Arrecife, el estudio señala déficits urbanos que afectan al bienestar de sus residentes.

La falta de espacios pensados para caminar, hacer deporte o disfrutar de áreas verdes penaliza de forma clara a la capital lanzaroteña frente a otras urbes del país.

Escasez de parques y zonas verdes

Uno de los principales problemas detectados es la limitada presencia de parques y espacios verdes por habitante. Este tipo de infraestructuras son esenciales en cualquier ciudad moderna porque mejoran la salud física y mental.

Entre sus beneficios destacan:

Favorecen el ejercicio diario.

Reducen el estrés.

Mejoran la convivencia vecinal.

Rebajan el impacto del calor urbano.

Aumentan la calidad de vida.

En Arrecife, el peso del entorno construido supera al de las zonas ajardinadas, lo que resta opciones para el ocio saludable y el descanso al aire libre.

Falta de gimnasios e instalaciones deportivas

El acceso al deporte es otro de los factores que explican la mala posición en el ranking. Según el análisis, la oferta de gimnasios, centros deportivos y espacios municipales sería inferior a la de otras ciudades comparadas.

Esto dificulta que muchas personas mantengan rutinas saludables sin desplazamientos largos o costes elevados. Cuando el deporte no está cerca o no resulta accesible, aumenta el sedentarismo.

En las ciudades mejor valoradas, la práctica física forma parte del día a día gracias a instalaciones repartidas por barrios, carriles bici y amplias zonas peatonales.

El contraste con otras ciudades españolas

Mientras Vitoria-Gasteiz suele liderar este tipo de clasificaciones por su urbanismo verde y movilidad amable, otras grandes capitales como Madrid o Barcelona han incrementado su red de parques, centros deportivos y espacios públicos en los últimos años.

En cambio, Arrecife aún tiene margen de mejora en aspectos clave relacionados con la salud urbana.

Un toque de atención para las administraciones

Más allá del impacto mediático del ranking, este resultado también puede verse como una oportunidad para impulsar cambios necesarios.

Entre las medidas que más se repiten en planes urbanos exitosos destacan:

Crear nuevos parques y jardines.

Mejorar plazas y espacios públicos.

Ampliar carriles bici y zonas peatonales.

Abrir instalaciones deportivas municipales.

Facilitar hábitos saludables en todos los barrios.

Acercar servicios básicos a la población.

El gran reto de Arrecife

La capital lanzaroteña cuenta con ventajas evidentes: buen clima, cercanía al mar y una isla reconocida internacionalmente por su entorno natural. El desafío ahora pasa por trasladar esas fortalezas al día a día urbano.

Porque vivir en un lugar privilegiado no siempre garantiza bienestar si faltan parques, instalaciones deportivas o espacios diseñados para las personas.

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Por eso, Arrecife encara un momento decisivo. Si quiere abandonar la etiqueta de ciudad menos saludable de España, deberá apostar por una transformación urbana que ponga la salud y la calidad de vida en el centro.