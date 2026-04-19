El comercio del centro de Arrecife abre los domingos con escalas de cruceros

El pequeño comercio implantado en la Zona Comercial Abierta de la calle Real, en la capital de Lanzarote, ya se está adaptando a sus horarios de aperturas y operan los festivos y domingos coincidentes con escalas de cruceros. Una programación que conocen con muchos meses de antelación y pueden realizar sus acoples laborales.

Durante este mandato, el Gobierno Municipal liderado por el alcalde Yonathan de León, ha venido realizando un llamamiento al pequeño comercio y al sector hostelero del centro de la ciudad para que se beneficien de la presencia de miles de potenciales compradores que viajan en estos barcos, y que cuando hacen escalas en Arrecife coincidiendo en festivos o domingos, permanecían cerrados.

Sin embargo, estos comercios, enfocados a los complementos, moda, perfumería, souvenir, calzados, gastronomía, o locales hosteleros, ya están operando en un horario especial coincidiendo con estas escalas, como las registradas este domingo 19 de abril, con los atraques en Arrecife del Queen Victoria, y Marella Voyager, y el barco boutique World Voyager, donde viajan entre los tres cerca de cruceristas.

El alcalde Yonathan de León, integrante además del consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, ha detallado que entre enero y diciembre del 2025 Arrecife logró un récord en la llegada de cruceristas con 663.396 pasajeros en total, subiendo un 8,72% con respecto al año 2024.

El Ayuntamiento de Arrecife, a través de la Concejalía de Comercio y Turismo, dirigida por Eli Merino, se ha estado potenciando en este mandato la estrategia para convertir Arrecife en la capital de las compras, donde el turismo de cruceros aporta una de las grandes fortalezas para la economía local. Arrecife aporta más del 30 % del negocio de la actividad de cruceros en los puertos estatales de la provincia de Las Palmas.

Desde la Concejalía de Turismo se está promocionando la capital de Arrecife y se ha lanzado la guía turística Arrecife on tour, que en tres idiomas, ofrece los encantos de la ciudad, y proyecta las muchas opciones que se ofertan para las compras, donde la gran mayoría de los productos en estos comercios tienen una ventaja económica con respecto a la Península u otras zonas de la UE por la aplicación en Canarias del IGIC, un gravamen más reducido en las compras, que el IVA en territorio de la UE.

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Este domingo se ha recibido entre las escalas en Arrecife, al lujoso Queen Victoria, con turistas ingleses, que ha proseguido esta tarde rumbo hacia Lisboa, una ventaja que ha aumentado el consumo local en Arrecife cuando sus pasajeros estarán navegando dos días tras su escala en la capital de Lanzarote.