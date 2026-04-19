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Localizan un cuerpo en la zona donde se buscaba al senderista desaparecido en Lanzarote

El hallazgo se produjo en Punta Fariones, en el norte de la isla, durante el operativo de búsqueda activado en Haría

Punta Fariones

Punta Fariones / LP/DLP

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote han localizado este viernes un cuerpo en la zona donde se buscaba al senderista desaparecido en el norte de la isla.

El hallazgo se produjo en tierra, en un área comprendida entre Punta Fariones, en el municipio de Haría, y El Papelillo, una zona costera próxima a la playa de Famara, en Teguise. Según fuentes del operativo, el cuerpo fue encontrado en un saliente rocoso cercano a Órzola.

Tras el descubrimiento, se ha activado el helicóptero del 112, así como efectivos de la Guardia Civil, que se han desplazado al lugar para hacerse cargo de la investigación y de las diligencias correspondientes.

Miguel Ángel Gentile

Miguel Ángel Gentile / LP/DLP

El hallazgo se produce en el marco del dispositivo de búsqueda desplegado en los últimos días para localizar al senderista desaparecido en esta zona del norte de Lanzarote, caracterizada por su complicada orografía y acantilados.

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Por el momento, no se ha confirmado oficialmente la identidad del cuerpo localizado.

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