La Muestra de Cine dedicada al agua benefició a más de 200 empresas

La Muestra de Cine de Lanzarote sigue afianzándose como una cita cultural de referencia en Canarias y en el conjunto de España, por su relevancia dentro del ámbito audiovisual y por su aportación a la economía local y su capacidad para generar reflexión en torno a los grandes retos de nuestro tiempo. En 2025, con el agua como tema central, el proyecto volvió a situar a Lanzarote en un lugar destacado del debate cultural y social, articulando una propuesta que unió cine, pensamiento y territorio y que volvió a proyectar la singularidad de la Isla dentro y fuera del Archipiélago.

Según el informe de impacto mediático elaborado por Onclusive, empresa líder global en medición y análisis de medios, la última edición de la Muestra de Cine alcanzó un valor de 2.886.760 euros en cobertura mediática, un dato que confirma su notable relevancia en los ámbitos regional, nacional e internacional. A las 3.500 personas asistentes a las actividades desarrolladas en los siete municipios de la isla y en La Graciosa se sumaron, además, 6.000 espectadores a través de la colaboración que la Muestra de Cine mantiene cada año con Televisión Canaria.

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Más allá de su repercusión mediática, la Muestra de Cine volvió a traducirse en un impacto directo y concreto sobre la economía de las islas. El 82% del gasto del evento se ejecutó en Canarias y, de esa cantidad, el 68% permaneció en Lanzarote, contribuyendo así al fortalecimiento del tejido empresarial local y a la dinamización económica del archipiélago. En 2025 participaron 247 empresas canarias, de las cuales 203 eran de Lanzarote, lo que evidencia la fuerte implantación insular del proyecto y su capacidad para activar sectores económicos diversos. En palabras de Javier Fuentes Feo, director del proyecto: «Estos datos reflejan, una vez más, algo que sigue siendo desconocido por gran parte de la ciudadanía: los proyectos culturales son capaces de fortalecer y diversificar la economía local al mismo tiempo que fomentan el conocimiento, el aprendizaje y el sentido de comunidad. Nos alegra comprobar que una parte muy significativa de los recursos movilizados por el proyecto repercute en Canarias y, de forma muy especial, en Lanzarote».