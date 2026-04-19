Teatro, literatura y memoria en la Casa Museo José Saramago

La Biblioteca de la Casa Museo José Saramago en Lanzarote acogerá el 25 de abril, a partir de las 18.30 horas, una jornada cultural de teatro, literatura y memoria.

El programa comienza a las 18.30 horas, con la obra de teatro Contar con los dedos, dirigida por la compañía Contratiempo. Interpretada por Teresa Cavanna y José Estany, la pieza nos sitúa ante Julia y Andrés, una pareja que, tras media vida compartida, reconstruye su memoria entre libros, música y pequeñas conversaciones cotidianas. Con una duración aproximada de 50 minutos, la obra plantea una reflexión íntima sobre el paso del tiempo, la memoria y los vínculos. A las 19.30 horas, presentación del libro El teatro de José Saramago, de Asunción Muñoz Moreno. Doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y catedrática durante más de tres décadas, Muñoz ha dedicado los últimos años al estudio profundo de la obra de Saramago.

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A las 20.30 horas continuará con un monólogo basado en los primeros minutos del discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura de José Saramago en 1998. Este breve fragmento, de gran carga emocional y literaria, funciona como una evocación directa de la voz del autor. A las 20.45 horas, el acto concluirá con una interpretación colectiva de Grândola, Vila Morena, símbolo de libertad y memoria, en homenaje al espíritu del 25 de Abril, el de la Revolución de los Claveles.