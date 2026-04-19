Yaiza disfruta de su Feria del Libro, convertida en refugio de emociones

La Feria del Libro de Yaiza celebrada este sábado en la Plaza de Los Remedios, con la Casa de la Cultura como escenario alternativo de presentación de obras literarias, fue un evento de diez horas plagado de actividades entregadas a las letras, pero también un rinconcito acogedor para expresar y provocar emociones y alejarnos del terrible bucle informativo que produce la guerra, así lo resumió la escritora y poeta canaria Mari Nieves Pérez: "en este mundo tan convulso y caótico que vivimos, la literatura, y las artes en general, es el único refugio que tenemos para la emoción. Ahí es donde tenemos que huir".

La Feria de Yaiza fueron muchas cosas, además de la finalidad esencial de promocionar y vender libros en un ambiente cercano, donde los lectores pudieron interactuar con creadores de narrativa y poesía, fue un punto de encuentro para que los autores hablaran entre ellos de futuras publicaciones, y por qué no, también de incertidumbres, como lo apuntó el escritor de novela negra Miguel Aguerralde, que exhibió en el stand de Librería Diama su obra más reciente, 'El hotel de los juguetes Rotos', entre otros libros de su dilatada trayectoria literaria.

En la Plaza de Los Remedios también confluyeron autores anónimos que se animaron a enriquecer un relato colectivo escrito a muchas manos, en el formato conocido como 'cadáver exquisito'. Hubo sorpresas por el contenido y los giros de trama en el relato que de un párrafo a otro, por ejemplo, pasaba de amor a género negro. Los visitantes además escribieron sus recomendaciones literarias en la pizarra de participación instalada por el Ayuntamiento de Yaiza, institución promotora de la Feria a través del Área de Cultura que dirige el poeta y actor César Rijo.

Carlos Battaglini, escritor y director del Festival de Literatura de Lanzarote, valoró "la buena organización y asistencia, en un ambiente literario donde notamos las ganas de leer y consumir cultura". En este sentido, César Rijo abundó en "la atracción que produce el arte en sus distintas expresiones, y en este caso, la literatura, un hecho que tenemos que celebrar". Rijo desveló el nombre e hizo entrega del premio al ganador del segundo Concurso de Poesía in situ de Yaiza, que recayó en Marcial González.

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, destacó que "el fomento a la cultura debe ser una prioridad para las administraciones públicas. Nuestro compromiso es mantener el programa de impulso a la lectura, talleres formativos y espectáculos artísticos durante todo el año, así que invitamos a la participación".

Autores y libros

El día literario empezó con la presentación del libro infantil 'Pardelín', escrito por Tere Perera hace tres lustros, aunque publicado hace solo un año. Se trata de una historia de amistad y supervivencia que sensibiliza a la población sobre la fragilidad de un ave como la pardela, transmitiendo además al lector infantil el valor de la solidaridad.

Por su parte, Mari Nieves Pérez, finalista del Premio Benito Pérez Armas, presentó en Yaiza su novela 'Todas las nubes'. Mari Nieves nos invita a embarcarnos en la historia de una mujer guardia civil encargada de trasladar presas de Canarias a la Península en un barco donde terminan sucediendo acontecimientos que afectan su vida personal y profesional.

De esta historia de ficción, la Feria del Libro dio el salto a la propuesta literaria documental de la escritora e investigadora de Femés, Inés Caraballo. Se notó al describir 'Tirando de la liña', la emoción que le produce hablar del pasado y entresijos de la pesca lanzaroteña: "el conocimiento me alegra mucho más cuando no está en las letras, sino en las vivencias".

Otra destacada escritora lanzaroteña, Ico Toledo, cerró el programa de presentaciones de libros en la Feria compartiendo su sentir sobre la novela 'Arrieta'. Ico, que siempre busca lugares carismáticos para inspirarse y desarrollar su narrativa, lo hizo esta vez mirando con otros ojos la famosa casa de colores situada a pie de mar en la localidad pesquera de Arrieta. La historia, con tintes poéticos y llena de recuerdos familiares, tiene pinceladas de realismo mágico, un relato que cuenta la valentía de una niña rebelde con causa ante normas absurdas de antaño.

Además, los escritores Ismael Lozano, Ico Toledo, Carlos Battaglini, Miguel Aguerralde, Nacho Romero, Sheila Guillén y Daniel Roque estuvieron en stands atendiendo a lectores y lectoras en una jornada también participada por las librería Diama y Fajardo y las editoriales Origami y Senderos Atlánticos y la protectora de animales Doggys del Sur.

Y así, entre historias, emociones y la visita de decenas de familias que confraternizaron en Yaiza, transcurrió el día de homenaje a las letras. Los cuentacuentos de Vicki Dos Santos conquistaron la atención infantil y el público disfrutó a lo largo del día de las actuaciones musicales de los grupos Malpeis, Esencia Atlante y Pal Porrón. Ni el calor ni la calima estropearon el refugio de las emociones sureñas.

Actos hasta el 23 de abril

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La Semana del Libro continúa el miércoles 22 con talleres infantiles en la Casa de la Cultura (17:30h) y una hora más tarde, también en la Casa de la Cultura de Yaiza, la sesión de cuentacuentos de Sheila Guillén, autora del libro infantil 'El viaje de Shaina'. El jueves 23 de abril, Día Internacional del Libro, Yaiza lanza por la mañana su campaña 'Salva un Libro', libros dispersos por espacios públicos del municipio que vecinos, vecinos y turistas pueden llevarse para casa, y por la tarde, a las 20:30 horas, Yaiza invita a la dramatización de cuentos del escritor sureño Benito Pérez Armas, expresión escénica dirigida por el actor, productor y director, Germán Barrios.