Los alcaldes de San Bartolomé, Tías, Haría (PSOE) y Yaiza (UPY) piden una comisión de seguimiento a Canal Gestión Lanzarote y se rechaza

Los alcaldes de Tías, Haría y San Bartolomé (PSOE) y el de Yaiza (UPY) han solicitado durante la asamblea del Consorcio del Agua de Lanzarote la creación de una comisión de seguimiento para Canal Gestión, tras decidir la intervención del servicio prestado por dicha empresa.

Dichos ediles han criticado, tras la finalización de la reunión, que el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha rechazado esta posibilidad, al igual que la propuesta del alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, de realizar una asamblea mensual.

Los cuatro se han quejado de falta de información y de "no tener la misma documentación que tienen ellos a la hora de poder decidir y votar". "Esperemos que lo reconsidere, porque tampoco nos ha explicado por qué no se llega a un acuerdo de cesión y creo que la subida de tarifa está de por medio", ha señalado el alcalde de Yaiza, Óscar Noda.

"Terminaremos en los tribunales"

Noda aseguró que "aquí hay unos grandes intereses de trasfondo que claramente no se van a quedar ahí y van a venir a buscarnos y tenemos que concienciarnos de que terminaremos los tribunales; me temo que, si esto llega a algún tipo de reclamación patrimonial, que es lo que va a pasar, ahí sí estaremos consorciados, sí seremos miembros del Consorcio para compartir los gastos".

El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, dijo que "el presidente ha demostrado a lo largo de este tiempo que titubea mucho".

Un problema también con las aguas residuales

"Nosotros aquí estamos intentando buscar soluciones, somos coherentes con las dificultades que tiene el ciclo integral del agua y no nos olvidemos también de las aguas residuales, es un problema muy serio en la isla Lanzarote y del que poco se habla", ha apostillado.

Pérez ha aludido, por otra parte, a las diferencias de criterios que se producen entre los partidos que gobiernan conjuntamente el Cabildo de Lanzarote, Coalición Canaria y Partido Popular, en este caso en relación a la gestión del suministro de agua.

División de opiniones entre CC y PP

Algo que "demuestra cómo se está gobernando la isla de Lanzarote y que el agua para Coalición Canaria y el Partido Popular [gobiernan juntos en el Cabildo de Lanzarote] está siendo algo en lo que no se ponen de acuerdo. Y, si no se ponen de acuerdo, difícilmente toman decisiones", ha declarado.

"A partir de la rescisión del contrato el agua pasará a manos públicas, que es una cuestión que el Partido Socialista dijo desde un primer momento", aseguró el alcalde de San Bartolomé, que apostó por "gestionarlo nosotros, saber cómo está esto realmente y, una vez que veamos si la operatividad es la mejor, ver alternativas".