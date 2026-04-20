El Cabildo de Lanzarote advierte de posibles retenciones de tráfico en la LZ-2 por los trabajos de conservación entre el aeropuerto y El Cable

El Cabildo de Lanzarote ha comenzado este lunes, 20 de abril, los trabajos de mantenimiento en la mediana de la carretera LZ-2 en el tramo que conecta el Aeropuerto César Manrique-Lanzarote con la urbanización El Cable.

La intervención tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y la estética de uno de los tramos más transitados de toda la isla.

Cortes puntuales y retenciones de tráfico

Las labores de conservación, limpieza y mantenimiento se llevarán a cabo de manera ininterrumpida durante toda la semana, con finalización prevista para el viernes 24 de abril, señalan desde la Consejería de Obras Públicas de la Corporación Insular.

El horario de trabajo comenzará a las 7:30 de la mañana, y se espera que los operarios y maquinaria en la vía puedan generar algunas retenciones de tráfico.

En particular, el tráfico hacia Arrecife podría verse más afectado por la presencia de los equipos de trabajo. Además, se realizarán cortes puntuales en los accesos desde Playa Honda hacia la LZ-2, lo que puede generar molestias a los conductores en horas punta.

Extremar la precaución

El consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote, Jacobo Medina, destacó la importancia de estos trabajos para garantizar la seguridad y el buen estado de la infraestructura vial. Medina pidió a los conductores que extremen la precaución durante el período de intervención y respeten la señalización temporal instalada en la vía.

"El objetivo final de estos trabajos es mantener la seguridad de todos los usuarios de la carretera y asegurar que nuestras infraestructuras se encuentren en el mejor estado posible", añadió.

El Cabildo agradeció a la ciudadanía su comprensión ante las posibles molestias que puedan derivarse de los trabajos, y reiteró que la intervención es esencial para el mantenimiento y conservación de la isla.