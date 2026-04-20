El Consorcio del Agua de Lanzarote acuerda por unanimidad intervenir el servicio y rescindir el contrato a Canal Gestión

El Consorcio del Agua de Lanzarote, formado por el Cabildo y los siete ayuntamientos de la isla, ha aprobado por unanimidad este lunes iniciar el procedimiento para la intervención cautelar del servicio del ciclo integral del agua en la isla y en La Graciosa. La decisión se adoptó durante la Asamblea General Extraordinaria celebrada en el Cabildo, tras constatarse una situación de deterioro grave, estructural y continuado en la gestión del sistema.

El objetivo principal de esta medida es garantizar la continuidad del suministro mientras se tramita el proceso administrativo para la resolución del contrato con la actual concesionaria, Canal Gestión, filial de la madrileña Canal de Isabel II. La Asamblea también respaldó, sin votos en contra, seguir adelante con dicho procedimiento.

El acuerdo ha contado con el respaldo de las dos alcaldías de CC (Teguise y Tinajo), tres del PSOE (San Bartolomé, Tías y Haría), la de Unidos por Yaiza (Yaiza) y del primer teniente de alcalde de Arrecife, Echedey Eugenio (CC), quien sustituyó al regidor de Arrecife, Yonathan de León (PP). El PP solicitó la pasada semana dejar hoy sobre la mesa el secuestro del servicio a Canal Gestión para "actuar con el máximo rigor, responsabilidad y seguridad jurídica ante cualquier decisión que se vaya a adoptar referida al servicio de abastecimiento de agua en la isla".

Un problema de residentes y visitantes

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, subrayó tras la reunión que el acuerdo refleja la prioridad del interés ciudadano por encima de cualquier diferencia política. Según explicó, el problema del agua afecta tanto a residentes como a visitantes, lo que ha motivado una respuesta conjunta de la Corporación Insular y los siete consistorios.

Betancort agradeció el respaldo de los alcaldes a las propuestas técnicas planteadas por el Consorcio, destacando que la unidad institucional será clave para afrontar uno de los principales retos de la legislatura. Además, aseguró que la rescisión del contrato supone un paso relevante para solucionar la actual crisis hidráulico en la isla.

Oswaldo Betancort (i) y Domingo Cejas, este lunes, en la Asamblea del Consorcio del Agua de Lanzarote celebrada en el Cabildo Insular / La Provincia

¿Cómo afectará la decisión a la plantilla?

Durante su intervención, el presidente del Cabildo afirmó que se garantizará la continuidad de los trabajadores, reconociendo su papel esencial en la prestación del servicio durante los últimos años.

Este aspecto busca aportar estabilidad en un contexto de cambio en la gestión, al objeto de evitar que la intervención tenga un impacto negativo en la plantilla vinculada al ciclo integral del agua en Lanzarote y La Graciosa.

La intervención, avalada por informes técnicos

El consejero de Aguas, Domingo Cejas, explicó que la decisión adoptada se apoya en informes técnicos y jurídicos que justifican la necesidad de intervenir el servicio. Estos documentos concluyen que los problemas detectados no son puntuales, sino que afectan a todas las áreas del sistema.

“Unidos será más fácil afrontar uno de los grandes problemas de la legislatura. La deficiente gestión del servicio público del agua afecta a todos los vecinos y visitantes de esta isla” Oswaldo Betancort — Presidente del Cabildo de Lanzarote

El informe técnico, elaborado el 1 de abril por el gerente del Consorcio, detalla deficiencias en procesos clave como la desalación, distribución, saneamiento, depuración y reutilización del agua. Asimismo, señala incumplimientos reiterados por parte de la concesionaria que están generando consecuencias directas tanto para los usuarios como para el entorno.

Un deterioro progresivo: averías, retrasos y falta de mantenimiento

Entre los problemas detectados, el informe destaca la falta de mantenimiento preventivo y los retrasos en la reparación de averías. Estas deficiencias han contribuido al deterioro progresivo del servicio, afectando a su fiabilidad.

Un ejemplo de la situación del servicio es la incidencia registrada en la desaladora de Janubio, donde la reparación de una electrobomba de captación se prolongó durante más de tres meses. Esta situación provocó una reducción de la producción de agua de unos 5.500 metros cúbicos diarios, lo que se tradujo en cortes frecuentes en el suministro, especialmente en el municipio de Yaiza.

El Consorcio asume la gestión directa del agua

La intervención acordada permitirá al Consorcio asumir de forma directa la dirección del servicio del agua, utilizando los medios humanos y materiales existentes. Para ello, se designarán interventores con capacidad de decisión, que podrán acceder a los recursos operativos y económicos necesarios de la empresa concesionaria.

El objetivo es recuperar la normalidad en el funcionamiento del sistema y garantizar que el servicio esencial de abastecimiento y saneamiento se preste con las condiciones adecuadas.

El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, valoró positivamente la exposición realizada por el gerente del Consorcio, destacando la claridad y contundencia del informe técnico presentado, según el Cabildo de Lanzarote.

Siguiente paso: informe del Consejo Consultivo de Canarias

El proceso de resolución del contrato exige una serie de pasos previos. Para ello será necesario recabar el informe del Consejo Consultivo de Canarias, órgano que deberá emitir un dictamen preceptivo.

Este trámite implica la suspensión temporal de los plazos del expediente durante un máximo de 30 días hábiles, hasta que se reciba el pronunciamiento del órgano consultivo.

Una vez emitido el dictamen, la propuesta final será elevada nuevamente a la Asamblea del Consorcio, que deberá adoptar la decisión definitiva sobre la resolución del contrato.

Un plazo de 10 días a Canal Gestión para que alegue

El procedimiento también contempla las garantías legales para la empresa concesionaria, Canal Gestión. En este sentido, se le concederá un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones antes de que se adopte una resolución final sobre la intervención del servicio.

La decisión adoptada marca un punto de inflexión en la gestión del agua en Lanzarote y La Graciosa, encaminado corregir las deficiencias detectadas y garantizar un servicio adecuado a la ciudadanía.