Worten abre una nueva tienda en Lanzarote en Playa Blanca el próximo miércoles 22 de abril de 2026

Worten continúa su expansión en Canarias con la apertura de una nueva tienda en Playa Blanca, ubicada en el Centro Comercial Rubicón, reforzando así su presencia en Lanzarote y convirtiéndose en un punto clave para los clientes de la zona sur de la isla.

Este nuevo establecimiento nace con el objetivo de acercar lo mejor en tecnología y electrodomésticos a los residentes y visitantes del sur de Lanzarote, evitando desplazamientos a otras zonas de la isla y ofreciendo una experiencia de compra cómoda, cercana y completa.

La apertura el día 22 de abril, contará con una de las promociones más esperadas por los clientes de Worten: el evento “5 por 50”, donde las primeras cincuenta personas que lleguen antes de las 09:00 de la mañana recibirán un vale de 50€ a cambio de 5€, para comprar lo que quieran.

Además, tanto el día 22 como el 23 de abril, Worten Rubicón celebrará sus Días Sin IVA, una promoción exclusiva de esta tienda en la que los clientes podrán beneficiarse de importantes descuentos.

Con esta apertura, Worten refuerza su compromiso con la isla, acercando su catálogo de tecnología, electrodomésticos y servicios a Playa Blanca. La tienda se posiciona como una solución ideal para todos los habitantes de Lanzarote, que ahora podrán acceder a productos y servicios especializados sin necesidad de desplazarse largas distancias.

La tienda ofrecerá servicios como reparación de dispositivos, instalación de equipos, asesoramiento personalizado y todas las ventajas habituales de Worten, incluyendo financiación a medida, envío y puesta en marcha gratis en miles de productos y su programa de fidelización con ventajas exclusivas.

Con esta nueva apertura, Worten continúa su trayectoria de 15 años en Canarias consolidando su presencia en el archipiélago, apostando por la cercanía, la innovación y la mejora constante de la experiencia del cliente.