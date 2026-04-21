La Feria Insular de Ganado de Uga abre sus puertas el jueves 23 de abril

El municipio de Yaiza, en el sur de Lanzarote, acogerá desde el jueves 23 hasta el domingo 26 de abril la 17ª edición de la Feria Insular de Ganado San Isidro Labrador, un evento que se ha consolidado como uno de los principales escaparates del sector primario en la isla.

Durante cuatro días, el recinto ferial de Uga será el punto de encuentro para vecinos y turistas, quienes podrán disfrutar de una amplia gama de actividades culturales, educativas y de ocio, además de una exhibición de los mejores ejemplares ganaderos de Lanzarote.

Un homenaje a la tradición ganadera

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, destacó la importancia de este evento, que pone de manifiesto "la vitalidad del sector primario" y el "compromiso inquebrantable de los ganaderos de la isla". Noda también agradeció la participación de las explotaciones ganaderas y queserías locales, cuyas contribuciones son esenciales para el desarrollo y sostenibilidad del sector en Lanzarote.

Además, la feria rinde homenaje a las generaciones de mujeres y hombres que han trabajado incansablemente para garantizar el bienestar y la calidad de vida en la isla. En palabras de Silvia Santana, concejala de Sector Primario de Yaiza, "Uga se convierte en un espacio de confraternización, pero sobre todo en un homenaje a las personas que con su sacrificio nos han dado lo que tenemos hoy".

Camellos en la Feria de Ganado de Uga en una imagen de archivo / La Provincia

Actividades para toda la familia

El programa de la feria es variado y pensado para todos los públicos. Entre las actividades más destacadas se encuentran visitas guiadas, una muestra tradicional de ordeño, exhibiciones de trilla con animales, y concursos de ganado. Además, se impartirán talleres de cata de quesos, tanto para adultos como para niños, y se ofrecerán cursos sobre compostaje doméstico.

La charla sobre el camello canario se celebrará el jueves 23 de abril y la impartirá Carla Morales Cabrera, quien hablará sobre la identidad y el valor cultural de este animal en Lanzarote.

Cartel de la XVII Feria Insular de Ganado San Isidro Labrador, en Uga / La Provincia

El evento también contará con un espacio de animación infantil, donde los más pequeños podrán disfrutar de diversas actividades y talleres. La Casa del Camello, situada frente al recinto ferial, será el lugar donde se realizarán las actividades más educativas y formativas, mientras que la oferta gastronómica y artesanal estará disponible para todos los asistentes.