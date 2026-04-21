San Bartolomé invertirá más de 5 millones para reforzar limpieza y zonas verdes
El nuevo contrato amplía la plantilla hasta 28 trabajadores e incorpora una flota renovada para mejorar el servicio en todo el municipio
El Ayuntamiento de San Bartolomé, en Lanzarote, destinará más de cinco millones de euros durante los próximos cinco años al refuerzo del servicio de limpieza viaria, jardinería y mantenimiento de espacios públicos, con el objetivo de mejorar la cobertura y la calidad en todo el municipio.
El nuevo contrato, adjudicado a FCC Medio Ambiente, supone una mejora respecto al anterior al incorporar más recursos humanos y materiales. En total, la plantilla pasará de 22 a 28 trabajadores, lo que representa un incremento del 27% y permitirá aumentar la capacidad operativa del servicio.
El equipo estará formado por 15 operarios de limpieza viaria, 11 profesionales de jardinería, un fontanero y un técnico, lo que permitirá reforzar la atención en calles, parques y zonas sensibles del municipio.
El alcalde, Isidro Pérez, destacó que esta inversión refleja “una apuesta clara por mejorar los servicios públicos y garantizar un municipio más limpio, cuidado y sostenible”. Por su parte, el concejal de Servicios Públicos y Medioambiente, Raúl de León, subrayó que el refuerzo permitirá “actuar con mayor eficacia en la limpieza, el mantenimiento de jardines y la conservación de los espacios públicos, especialmente en áreas como los parques infantiles”.
Además del aumento de personal, el contrato incluye la incorporación de una nueva flota de nueve vehículos, entre ellos camiones, furgonetas, una pick up, grúas en altura y una bicicleta eléctrica, junto a la habilitación de dos bases operativas en San Bartolomé y Playa Honda.
Entre las actuaciones previstas destacan el barrido y limpieza diaria de calles, el mantenimiento de zonas de contenedores, la retirada de residuos, el desbroce de caminos y arcenes, así como la limpieza de rejillas, sumideros y espacios públicos. También se incluyen labores de desinfección, mantenimiento de parques infantiles y gestión integral de residuos vegetales.
El nuevo servicio fue presentado este martes en el Parque Urbano de Playa Honda, en un acto en el que también participaron representantes de la empresa adjudicataria, que se compromete a introducir mejoras en innovación, sostenibilidad y eficiencia en la prestación del servicio.
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