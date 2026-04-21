Vecinos de Arrieta denuncian el pésimo estado del balneario de la playa de La Garita, en el norte de Lanzarote

Los vecinos de Arrieta, en el norte de Lanzarote, han expresado su malestar por el deteriorado estado del balneario de la playa de La Garita. Según denuncian, las instalaciones llevan "más de un año y medio sin agua en los grifos", lo que agrava las condiciones de higiene tanto en la playa como en los baños públicos. A esta falta de servicios básicos se suman los baños en condiciones antihigiénicas y la presencia de una placa de metal caída desde hace más de un año, que aún no ha sido retirada a pesar de los avisos al Ayuntamiento de Haría, según aseguran los residentes.

Los usuarios de la zona aseguran que, a pesar de los reiterados intentos de comunicación con el Consistorio norteño, la institución no ha tomado medidas para mejorar la situación. La falta de mantenimiento y limpieza ha generado "un ambiente insalubre, que pone en riesgo la salud de quienes visitan la playa y las instalaciones".

Baños sin agua

El mal estado de las instalaciones ha generado frustración entre los residentes, que se sienten ignorados por las autoridades locales. “Pagamos impuestos y aquí no se hace nada”, afirman. La situación es especialmente preocupante cuando, según los denunciantes, los baños se encuentran en un estado impropio de una instalación pública, con agua en los baños cortada y enseres rotos.

Los afectados aseguran que "esta situación no podría pasar una inspección de sanidad" y reclaman que el lugar se convierta en un espacio limpio, saludable y seguro para todos los usuarios. Además, algunos ya han comenzado a considerar la posibilidad de llevar la denuncia ante Sanidad Pública si las condiciones no mejoran.

Actuación urgente

Los vecinos insisten en que es necesario presionar para que el Ayuntamiento de Haría actúe con urgencia y ponga en marcha las reparaciones y mejoras necesarias. Exigen que el balneario reciba el mantenimiento adecuado para que los residentes y turistas puedan disfrutar de una playa en condiciones óptimas, garantizando así la seguridad y bienestar de todos. Se trata de una de las zonas de baño más utilizadas en el norte de Lanzarote.

Acceso a la playa con piedras

El deterioro en las instalaciones del balneario de la playa de La Garita, con dificultades para acceder a personas con movilidad reducida, no es la única deficiencia que enumeran los vecinos.

Además, critican que la pasarela de madera junto a la ducha para el lavado de pies, de la que tampoco sale agua, existente en el acceso principal al arenal acabe en una zona de piedras tras llevarse el mar la arena y que todavía el Ayuntamiento no haya hecho nada al respecto, lo que dificulta el acceso a personas con movilidad reducida.