Bruselas reconoce las políticas de inclusión del Cabildo de Lanzarote como finalista en los premios europeos

El Cabildo de Lanzarote ha sido reconocido a nivel europeo tras quedar finalista en los Premios Capitales Europeas de la Inclusión y la Diversidad, celebrados recientemente en Bruselas. Este reconocimiento sitúa a la isla en el foco de las políticas públicas orientadas a la igualdad de oportunidades y la cohesión social.

La participación en estos galardones, promovidos por la Comisión Europea, supone un respaldo a las iniciativas impulsadas en los últimos años para fomentar la inclusión social y laboral en Lanzarote y La Graciosa.

Estrategia insular de inclusión

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, encabezó la delegación desplazada a Bruselas y valoró de forma positiva la presencia en la fase final del certamen. Según indicó, competir en dos categorías refuerza el trabajo desarrollado desde el inicio del actual mandato.

Uno de los pilares de esta política es la Estrategia Insular por la Accesibilidad y la Inclusión, una herramienta de planificación que ha permitido poner en marcha más de 60 actuaciones en distintos ámbitos. Estas acciones abarcan desde la mejora de servicios sociales hasta iniciativas dirigidas a facilitar la integración de colectivos vulnerables.

50 millones de euros en inversión social

La vicepresidenta y consejera de Planificación, María Jesús Tovar, destacó la importancia del esfuerzo económico realizado en este ámbito. El área de Bienestar Social e Inclusión cuenta con una dotación superior a los 50 millones de euros, lo que representa una de las mayores inversiones sociales de la institución.

Esta financiación se destina a reforzar servicios, programas y recursos orientados a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, especialmente de aquellas personas en situación de vulnerabilidad.

Oswaldo Betancort y Marci Acuña, en los Premios Europeos de Diversidad. / EFE

Una estrategia transversal que implica a toda la sociedad

El consejero de Bienestar Social, Marcia Acuña, subrayó que la inclusión forma parte del trabajo diario de la institución. Además, destacó el carácter transversal de las políticas aplicadas, que implican a diferentes áreas del Cabildo y a diversos sectores de la sociedad insular.

En la misma línea, la consejera de Formación y Empleo Inclusivo, Ascensión Toledo, incidió en la importancia de la integración laboral. Según explicó, la inclusión no es completa sin oportunidades reales de empleo, por lo que se trabaja en conectar las políticas sociales con el acceso al mercado laboral.

Reconocimiento también al esfuerzo del Gobierno canario

En la expedición también participó el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, quien valoró este reconocimiento como un respaldo al trabajo realizado en materia de atención social, dependencia y discapacidad.

Candil también puso el foco en los desafíos actuales, como la presión migratoria y el reto demográfico, subrayando el esfuerzo realizado en el archipiélago para dar respuesta a estas situaciones, en ocasiones sin el apoyo suficiente del Estado.

Ciudades premiadas en Europa

El Cabildo de Lanzarote felicita a las administraciones premiadas en esta edición. Entre ellas destacan la ciudad de Errenteria, ganadora en la categoría de mercado laboral inclusivo, y la localidad de Orio, que obtuvo el segundo puesto en esa misma modalidad.

Asimismo, el distrito de Józsefváros fue reconocido por sus políticas innovadoras y su compromiso con la igualdad.