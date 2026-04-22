El Cabildo promueve un carnet para ofrecer ventajas a personas mayores

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote ha aprobado el proyecto del Reglamento Regulador del Carnet del Mayor, un documento que será elevado al pleno de la corporación para su tramitación y aprobación definitiva conforme a la normativa vigente.

El texto define el Carnet del Mayor como un documento administrativo, personal e intransferible, que acreditará a sus titulares y les permitirá acceder a programas, servicios, beneficios y ventajas impulsados por el Cabildo o, mediante convenios, con entidades públicas y privadas. La iniciativa se plantea como una herramienta estructurada y flexible, capaz de incorporar nuevas prestaciones de forma progresiva.

La consejera del Área de Mayores y Relaciones Intergeneracionales, Nori Machín, señala que «este proyecto de reglamento establece una base sólida para ordenar y ampliar los recursos destinados a las personas mayores, garantizando un acceso más claro, equitativo y adaptado a sus necesidades». Asimismo, Machín explica que «el Carnet del Mayor nace como una herramienta de reconocimiento y participación de nuestros mayores en la vida comunitaria, cultural y social, al tiempo que promovemos su autonomía y bienestar».

¿Quiénes obtendrán el carnet?

Podrán acceder al Carnet del Mayor, con carácter general, las personas de 65 años o más empadronadas en Lanzarote o La Graciosa con al menos un año de antigüedad, si bien se prevé la posibilidad de incluir a personas desde los 55 años en situaciones de discapacidad, dependencia u otras circunstancias equiparables. El carnet tendrá carácter permanente mientras se mantengan los requisitos, será gratuito en su primera expedición y podrá emitirse en formato físico, digital o mixto.

Entre los derechos de las personas titulares figuran el acceso a información clara y actualizada sobre el catálogo de servicios, un trato igualitario y no discriminatorio, y la protección de sus datos personales conforme a la normativa vigente.

El catálogo de servicios y beneficios tendrá carácter dinámico y será aprobado y actualizado por el Consejo de Gobierno insular, pudiendo incluir descuentos, acceso preferente a actividades culturales, deportivas, turísticas o sociales, así como otras ventajas ofrecidas por entidades colaboradoras.

Noticias relacionadas

Asimismo, estas entidades -administraciones, empresas o asociaciones- podrán adherirse mediante convenios o acuerdos, en un modelo abierto y no exclusivo. Una vez que el peno de la Corporación apruebe de forma definitiva el reglamento y, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, el Cabildo procederá a aprobar el modelo oficial del carnet y el primer catálogo de servicios, momento a partir del cual se abrirá el plazo de solicitudes y comenzará su implantación efectiva.