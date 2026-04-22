Simulacro de accidente aéreo en Lanzarote con 13 víctimas, tres de ellas supuestas fallecidas

El entorno de Montaña Mina, en el municipio de San Bartolomé, ha sido escenario este miércoles, 22 de abril, de un simulacro de accidente aéreo organizado para comprobar la capacidad de reacción de los servicios de emergencia en Lanzarote.

El ejercicio recreó el siniestro de una aeronave procedente del Aeropuerto de Teruel, que habría sufrido un accidente durante la maniobra de aproximación al Aeropuerto César Manrique-Lanzarote.

Supuesta activación de los planes de emergencia

Durante el simulacro, el Cabildo de Lanzarote activó en modo ensayo el Plan Territorial de Emergencias de Lanzarote (PEIN) en fase de emergencia. Este tipo de ejercicios permite poner a prueba los protocolos establecidos para actuar ante situaciones críticas y mejorar la coordinación entre administraciones.

Simulacro de accidente aéreo cerca del Aeropuerto César Manrique-Lanzarote / Cecoes 112 Canarias

Asimismo, se simuló la activación del PLATECA por parte del Gobierno de Canarias, que posteriormente fue desactivado tras finalizar el ejercicio.

13 heridos simulados en el ejercicio

El simulacro simuló la atención a 13 personas afectadas, de las cuales tres fueron consideradas fallecidas y diez resultaron supuestamente heridas de distinta gravedad. Este escenario permitió evaluar la capacidad de respuesta sanitaria y logística en una situación de múltiples víctimas.

En el operativo participaron efectivos de Protección Civil, bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, agentes de la Guardia Civil y personal de Cruz Roja, entre otros recursos. A su vez la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias desplazó un Puesto de Mando Avanzado para la coordinación del ejercicio en contacto permanente con la sala operativa del Cecoes 112.

¿Por qué es importante el simulacro?

Este tipo de simulacros son fundamentales para mejorar la preparación ante emergencias reales. Permiten detectar posibles fallos en los protocolos, optimizar los tiempos de respuesta y reforzar la coordinación entre los distintos cuerpos implicados.

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La realización periódica de estos ejercicios contribuye a garantizar una respuesta más eficaz ante incidentes graves, especialmente en entornos sensibles como el aeroportuario.