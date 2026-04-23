El Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias refuerzan su estrategia de vivienda pública en la isla

El Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias han celebrado un encuentro este jueves para revisar el estado de los proyectos de vivienda pública en la isla.

La reunión, encabezada por el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y otros responsables del área de vivienda, ha tenido como objetivo hacer un seguimiento de los avances y coordinar los próximos pasos en este sector clave para la isla.

Avances en el desarrollo de viviendas públicas

En el encuentro, los representantes de ambas administraciones analizaron los proyectos en marcha dentro de la estrategia pública autonómica de vivienda en Lanzarote. Actualmente, la isla cuenta con 701 viviendas en total dentro de este plan, distribuidas entre distintas fases de ejecución:

382 viviendas están en fase de planificación.

están en fase de planificación. 201 viviendas ya se encuentran en proceso de construcción.

ya se encuentran en proceso de construcción. 118 viviendas han sido adquiridas para su rehabilitación o uso.

El seguimiento de estos proyectos es clave para garantizar que se cumplan los plazos establecidos y que las viviendas se entreguen a las personas y familias que más las necesitan. La coordinación entre el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias ha sido fundamental para activar la promoción de vivienda pública tras años de inactividad en este ámbito.

Ayudas complementarias: el Bono de Alquiler Joven y otras medidas

Además de la construcción y adquisición de viviendas, la reunión también abordó otras iniciativas complementarias en materia de vivienda pública, como las ayudas al alquiler. Entre ellas, destaca el Bono de Alquiler Joven, una medida dirigida a facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes de la isla, que se ha visto reforzada con la colaboración de ambas administraciones.

Estas ayudas están pensadas para aliviar los costes de alquiler de aquellos que no pueden acceder a una vivienda en propiedad y que, por lo tanto, requieren de un apoyo económico para vivir en condiciones dignas. Estas medidas buscan garantizar que todos los residentes de Lanzarote puedan acceder a un hogar, independientemente de su nivel económico.

Inscripción en el Registro de Demandantes de Vivienda: un paso necesario

Un aspecto fundamental que se discutió en la reunión fue el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, que es un paso indispensable para acceder a cualquier promoción de vivienda pública. Este registro permite a las administraciones gestionar de forma eficiente las solicitudes y ofrecer las viviendas a aquellos que realmente las necesitan.

Para inscribirse en este registro, los interesados pueden realizar el trámite de forma online o de forma presencial en las oficinas del Instituto Canario de la Vivienda y en los ayuntamientos de la isla. Se explicó que una vez inscrito, el solicitante debe actualizar su solicitud cada tres años. Las inscripciones que no sean renovadas en este plazo dejarán de estar activas, lo que podría afectar a los solicitantes que aún no han actualizado su situación.

Esta actualización es crucial, ya que permite revisar la situación económica y social del solicitante, factores que determinarán su acceso a las promociones. Además, las adjudicaciones de viviendas se hacen por ámbitos municipales, lo que significa que las promociones de cada municipio estarán dirigidas a las personas inscritas en ese municipio, sin trasvases automáticos entre las listas de diferentes localidades.

Para quienes deseen más detalles sobre el proceso de inscripción y las condiciones para acceder a las viviendas protegidas en Lanzarote, el Gobierno de Canarias dispone de un portal oficial donde se pueden consultar todos los requisitos y procedimientos. El portal ofrece también información sobre los distintos tipos de ayudas y programas de vivienda disponibles, así como las vías de contacto para resolver dudas o realizar trámites de forma presencial.