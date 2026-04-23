El Gobierno prevé aprobar este año la modernización de Puerto del Carmen

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas de Canarias, Manuel Miranda, anunció ayer que el Consejo de Gobierno dará vía libre en las próximas semanas a los dos convenios que permitirán impulsar los planes de modernización turística de las localidades de Costa Teguise y Playa Blanca.

El anuncio lo realizó Miranda durante su comparecencia en comisión parlamentaria, donde también avanzó que el de Puerto del Carmen se espera que esté aprobado antes de final de año, puesto que ya se cuenta con el documento definitivo que hay que someter a los últimos informes.

El consejero regional de Política Territorial explicó durante su intervención que estos planes son documentos de planeamiento en zonas turísticas que sirven para impulsar la modernización de estas zonas, promover la mejora de la planta alojativa y de equipamiento y reactivar la actividad económica. «Este Gobierno tiene entre sus líneas de trabajo el ser un aliado de las administraciones locales, cabildos y ayuntamientos, para impulsar el planeamiento, en este caso para las zonas turísticas», indicó.

Por su parte, la Consejería recordó que el director general de Ordenación Territorial y Cohesión Territorial, Onán Cruz, firmó hace unos días las memorias para impulsar la tramitación de ambos convenios, que en las próximas semanas se expondrán, para su aprobación, en el seno del Consejo de Gobierno.

Al respecto, el consejero regional de Política Territorial matizó que, en relación con el de Puerto del Carmen, el documento cuenta ya con su versión final y que «tan solo queda remitir la solicitud de nuevos informes sectoriales, que esperamos estén disponibles en los próximos meses para poder aprobarlo definitivamente antes de final de año».

Finalmente, indicó que además de los planes de modernización que se están gestionando en Lanzarote, Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas tramita también los de Playa de Mogán, El Veril y San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria; y San Miguel, Puerto de la Cruz y Santiago del Teide, en Tenerife.