Yaiza suspende licencias y retrocede al urbanismo de 1973 al anularse su plan de 2014

El Ayuntamiento de Yaiza anunció ayer miércoles que, desde este momento, suspende la concesión de licencias y vuelve a manejarse con su plan de urbanismo de 1973, tras haberse rechazado los últimos recursos contra la sentencia que anuló su plan general de 2014.

En un comunicado, el alcalde de la localidad, Óscar Noda, explia que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) acaba de notificar al Consistorio que no admite a trámite los recursos contra esa sentencia formulados por el Gobierno de Canarias, el propio Ayuntamiento y la empresa Club Lanzarote, los últimos pendientes.

"Una vez conocido el Auto, la Administración suspende la concesión de licencias, debiendo aplicar el planeamiento de 1973", precisa.

Una situación "no deseable"

El alcalde señala que "la anulación del plan (general de 2014) no era deseable", porque considera que, "a pesar de sus fallos ha sido un documento de mucha utilidad para el municipio".

"Sin embargo, tenemos que acatar las decisiones judiciales y actuar en consecuencia. Continuaremos licitando y ejecutando obras de interés general y estudiaremos las solicitudes de particulares considerando las condiciones que teníamos antes de 2014", detalla.

Nuevo Plan General de Yaiza

El Ayuntamiento aclara que ya está trabajando en un nuevo plan general y del que espera tener un primer borrador para someterlo en mayo al dictamen del órgano ambiental.

El TSJC rechazada los últimos recursos en defensa del plan general de 2014 porque entiende que "el vicio apreciado para la declaración de Nulidad del Plan no es subsanable al ser la omisión de un informe preceptivo causa de nulidad de pleno derecho".

El Ayuntamiento de Yaiza recuerda que "la sentencia de 2022 fundamenta la anulación del plan general en uno de los 20 motivos de impugnación argumentados por el demandante, la falta de un informe de carreteras, desestimando los diecinueve restantes".

"El plan de 2014 no fue para legalizar hoteles"

El equipo de gobierno municipal cree "relevante que esta misma sentencia desestimara la afirmación del demandante de que el plan encubría una especie de 'amnistía' a las irregularidades ya judicialmente declaradas respecto a planes parciales y de licencias de obra y actividad a determinados complejos turísticos hoteleros y extrahoteleros".

"Esta claro que el plan de 2014 no fue para legalizar hoteles, la prueba es que palpamos su utilidad como herramienta urbanística para dotaciones deportivas, educativas o de construcción de viviendas de vecinos y vecinos en las distintas localidades. Tenemos un gran reto por delante: continuar con el desarrollo ordenado de nuestro municipio", apunta el alcalde.