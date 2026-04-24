El barrio de Titerroy, en Arrecife, contará con un nuevo gimnasio público este año tras una inversión de 400.000 euros

El barrio de Titerroy, en Arrecife, contará con un nuevo gimnasio público equipado con maquinaria deportiva moderna a partir del próximo invierno. El proyecto, que supondrá una inversión de 400.000 euros, forma parte del plan de mejora de infraestructuras deportivas impulsado por el Ayuntamiento.

El anuncio fue realizado ayer por el alcalde, Yonathan de León, durante un encuentro con vecinos y deportistas en la Casa de la Juventud de Arrecife. La iniciativa busca acercar instalaciones actualizadas a la ciudadanía, facilitando el acceso al deporte sin necesidad de desplazamientos fuera del barrio.

Licitación prevista para el verano

Según explicó el regidor, el equipamiento saldrá a licitación durante el verano de 2026, lo que permitirá que las nuevas instalaciones estén operativas antes de finalizar el año. El proyecto ya cuenta con financiación y planificación dentro del presupuesto municipal.

La Concejalía de Deportes, dirigida por la edil Eli Merino, ha sido la encargada de desarrollar la propuesta. Desde el consistorio destacan que esta actuación se enmarca en una estrategia más amplia orientada a modernizar las instalaciones deportivas en los distintos barrios de la capital lanzaroteña.

50 años del Club de Balonmano San José Obrero

El nuevo gimnasio estará ubicado en el Pabellón Deportivo Municipal de Titerroy y estará destinado tanto a vecinos como a deportistas y clubes del entorno. La intención es reforzar el deporte de base y mejorar las condiciones de entrenamiento de las entidades locales.

Este anuncio se realizó en el marco de la presentación de un libro conmemorativo por el 50 aniversario del Club de Balonmano San José Obrero, cuyo autor es Lorenzo Lemaur, una entidad histórica del barrio que refleja la fuerte tradición deportiva en el popular barrio.

El pregón de las fiestas patronales de Titerroy, en honor a San José Obrero, será este viernes por los entonces jóvenes del barrio que interpretaron la obra Jesucristo Superstar por la isla entre los años 1977 y 1980, lo que constituyó todo un fenómeno social en la época, y que estuvieron presentes en el acto donde el alcalde anunció esta nueva inversión deportiva destinada a la población de este barrio de origen obrero.

Canchas deportivas polivalentes

La actuación en el gimnasio se suma a otras mejoras recientes en Titerroy. En 2025, el Ayuntamiento ejecutó la construcción de canchas deportivas polivalentes junto al Parque La Paciencia, consideradas las primeras grandes inversiones en materia deportiva en el barrio en lo que va de siglo XXI.

Estas iniciativas forman parte de un plan municipal más ambicioso, respaldado por el presupuesto de 2026, que asciende a casi 79 millones de euros. La entrada en vigor de este documento económico se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (BO).