El Gobierno canario ampliará dos colegios y el centro de salud de Playa Blanca

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo y el alcalde de Yaiza, Óscar Noda, han analizado este jueves el avance de distintos proyectos estratégicos del municipio y la coordinación entre administraciones ante los desafíos que representa el crecimiento demográfico en el sur de Lanzarote.

Después de la reunión de trabajo, el presidente y el alcalde visitaron el puerto de Playa Blanca, el centro de salud de Playa Blanca, donde el Servicio Canario de Salud prevé ejecutar obras de ampliación, el CEO Montaña Roja y el CEIP Playa Blanca. En el caso del CEO Montaña Roja, el Gobierno de Canarias contempla una ampliación valorada en más de 4,5 millones de euros, incluida en el Plan Estratégico de Infraestructuras Educativas de Canarias 2024-2035, para crear nuevos espacios, aulas específicas y de desdoble, así como mejorar servicios esenciales como el comedor, la cocina y las zonas exteriores. En el CEIP Playa Blanca ya ha finalizado la ejecución y recepción de la sombra realizada mediante convenio, mientras continúan las actuaciones orientadas a adaptar el centro al aumento de la demanda escolar.

El Gobierno señala en una nota de prensa que el presidente regional defendió la necesidad de seguir impulsando «políticas útiles, pegadas al territorio y a la realidad de la gente», y subrayó que las respuestas públicas deben adaptarse a las singularidades de cada territorio. En ese sentido, señaló que Yaiza «representa con claridad la importancia de planificar con anticipación, coordinar administraciones y reforzar los servicios públicos allí donde la presión demográfica es mayor». De hecho, Fernando Clavijo recordó que el Ejecutivo ha situado el reto demográfico y la cohesión territorial entre sus prioridades de esta legislatura, con la primera Estrategia de Reto Demográfico y Cohesión Territorial de Canarias y un plan de acción orientado a acompasar la planificación pública a la realidad de cada isla y cada municipio.

Por su parte, el alcalde de Yaiza citó entre otros compromisos del Gobierno canario, la licitación de la ampliación de la planta depuradora de Playa Blanca antes de final de año con una inversión plurianual de 11 millones de euros y la modernización de la estación de bombeo de Marcastell.

La visita institucional permitió hacer seguimiento sobre el terreno a varias actuaciones prioritarias para Yaiza y constatar la necesidad de mantener una respuesta coordinada entre administraciones para acompañar el crecimiento del municipio con más y mejores servicios públicos.